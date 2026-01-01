Конный спорт

Главная
Материалы
Новости
Последние материалы
Все материалы
Главный страх лошадей на Олимпиаде – статуи сумоистов. Они боятся прыгать рядом с ними
#конный спорт
Лошадь съела сено, на которое помочился человек после обезболивающих. Ее наездница попала под суд за дело о допинге
#конный спорт
Gucci придумал для жокеев безработный официант − теперь это любимый бренд твоих любимых звезд
#одежда
# новости
Наездник из США получил десятилетний бан за использование электрических шпор на лошадях
Жокей из Бразилии отстранен на три года за жестокое обращение с пони. Он говорил, что тренировал непослушную лошадь
Британия отстранила тренера скаковых лошадей из-за фото на мертвом скакуне. Против него начали расследование
Последние новости
Все новости
Конный спорт
Белорусская наездница Сафронова получила польскую визу. Она запросила ее после исключения из олимпийской сборной
#Олимпиада-2020
Конный спорт
Наездник из США получил десятилетний бан за использование электрических шпор на лошадях
#Эндрю Кочер
Конный спорт
Жокей из Бразилии отстранен на три года за жестокое обращение с пони. Он говорил, что тренировал непослушную лошадь
#Леандру Апаресиду Да Силва
Конный спорт
Британия отстранила тренера скаковых лошадей из-за фото на мертвом скакуне. Против него начали расследование
#Гордон Эллиотт