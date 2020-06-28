Лошадь съела сено, на которое помочился человек после обезболивающих. Ее наездница попала под суд за дело о допинге

Наездница Надя Штайнер судилась со спортивным арбитражным судом (CAS) два года. Она доказывала, что ее лошадь употребила запрещенный трамадол (повышает выносливость, оказывает обезболивающий эффект) случайно, когда после соревнований облизала руки одному из организаторов. Но эту версию суд отверг и оставил в силе дисквалификацию вместе со штрафом в 7,5 тысяч евро.

В марте этого года Штайнер дала другое объяснение: возможно, кто-то помочился на сено, и лошадь его съела. Это подтвердил водитель грузовика. Он переносил загрязненное сено из грузовика в конюшню. А водитель как раз и употреблял трамадол из-за болей в спине.