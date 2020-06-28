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Лошадь съела сено, на которое помочился человек после обезболивающих. Ее наездница попала под суд за дело о допинге
Наездница Надя Штайнер судилась со спортивным арбитражным судом (CAS) два года. Она доказывала, что ее лошадь употребила запрещенный трамадол (повышает выносливость, оказывает обезболивающий эффект) случайно, когда после соревнований облизала руки одному из организаторов. Но эту версию суд отверг и оставил в силе дисквалификацию вместе со штрафом в 7,5 тысяч евро.
В марте этого года Штайнер дала другое объяснение: возможно, кто-то помочился на сено, и лошадь его съела. Это подтвердил водитель грузовика. Он переносил загрязненное сено из грузовика в конюшню. А водитель как раз и употреблял трамадол из-за болей в спине.
Суд учел, что Штайнер давно в спорте, и она в курсе антидопинговых правил, по которым человеку нужно аккуратно контактировать с лошадью – даже небольшая доза допинга приведет к дисквалификации. Водитель не был штатным сотрудником команды Штайнер, он напрямую с лошадьми не контактировал, поэтому ему и не давал никто инструкций.
Суд оправдал Штайнер и допустил ее вместе с лошадью до соревнований. Но оставил в силу аннулированные результаты заездов, когда в крови лошади был трамадол.