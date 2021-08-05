конный спорт
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#конный спорт

Главный страх лошадей на Олимпиаде – статуи сумоистов. Они боятся прыгать рядом с ними

вчера, 17:57

Конный спорт мог остаться вообще незамеченным на Олимпиаде, но тут удивили лошади – оказывается, они боятся фигур сумоистов, которые расположены перед препятствиями.

Это фишка токийских ипподромов – перед каждым препятствием расположена композиция, которая ассоциируется с Японией.

Японский дизайнер к Олимпиаде сделал кимоно для каждой сборной (213 штук!). Россия – это кимоно с космосом, куполами и «Эрмитажем»

imago-images.de / global look press

imago-images.de / global look press

imago-images.de / global look press

imago-images.de / global look press

Так выглядит статуя того самого сумоиста. 

Многие всадники уже сказали, что лошадям некомфортно. Спортсмен из Израиля Тедди Влок считает, что лошадь позу сумоиста принимает за угрозу:

«Статуя очень реалистична. Она действительно похожа на человека, это немного жутко. Лошадям вряд ли нравится, что во время прыжка они оказываются рядом с человеком, который готов к атаке».

Британца Гарри Чарльза вообще пугает большой зад сумоиста:

«Когда вы заходите к препятствию, то видите большого парня (и его зад!). Я заметил, что несколько лошадей это реально напугало».

Конкретный пример испуга – лошадь новозеландского наездника Дэниела Мича. Она остановилась перед препятствием, когда заметила сумоиста. 

NHK

У всадников появился способ борьбы со страхом лошадей. Они прогуливаются с ними рядом со статуей незадолго до соревнований, чтобы показать – здесь нет угрозы. 

Есть и другие мнения. Медалисты Скотт Браш из Великобритании и Мартин Фукс из Швейцарии считают, что лошадей больше напрягают декорации сакуры. Также всадники говорят о слишком ярком освещении в Токио. 

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