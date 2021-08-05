Главный страх лошадей на Олимпиаде – статуи сумоистов. Они боятся прыгать рядом с ними

Конный спорт мог остаться вообще незамеченным на Олимпиаде, но тут удивили лошади – оказывается, они боятся фигур сумоистов, которые расположены перед препятствиями.

Это фишка токийских ипподромов – перед каждым препятствием расположена композиция, которая ассоциируется с Японией.

Японский дизайнер к Олимпиаде сделал кимоно для каждой сборной (213 штук!). Россия – это кимоно с космосом, куполами и «Эрмитажем»