Главный страх лошадей на Олимпиаде – статуи сумоистов. Они боятся прыгать рядом с ними
Конный спорт мог остаться вообще незамеченным на Олимпиаде, но тут удивили лошади – оказывается, они боятся фигур сумоистов, которые расположены перед препятствиями.
Это фишка токийских ипподромов – перед каждым препятствием расположена композиция, которая ассоциируется с Японией.
Японский дизайнер к Олимпиаде сделал кимоно для каждой сборной (213 штук!). Россия – это кимоно с космосом, куполами и «Эрмитажем»
Так выглядит статуя того самого сумоиста.
Многие всадники уже сказали, что лошадям некомфортно. Спортсмен из Израиля Тедди Влок считает, что лошадь позу сумоиста принимает за угрозу:
«Статуя очень реалистична. Она действительно похожа на человека, это немного жутко. Лошадям вряд ли нравится, что во время прыжка они оказываются рядом с человеком, который готов к атаке».
Британца Гарри Чарльза вообще пугает большой зад сумоиста:
«Когда вы заходите к препятствию, то видите большого парня (и его зад!). Я заметил, что несколько лошадей это реально напугало».
Конкретный пример испуга – лошадь новозеландского наездника Дэниела Мича. Она остановилась перед препятствием, когда заметила сумоиста.
У всадников появился способ борьбы со страхом лошадей. Они прогуливаются с ними рядом со статуей незадолго до соревнований, чтобы показать – здесь нет угрозы.
Есть и другие мнения. Медалисты Скотт Браш из Великобритании и Мартин Фукс из Швейцарии считают, что лошадей больше напрягают декорации сакуры. Также всадники говорят о слишком ярком освещении в Токио.