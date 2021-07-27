Японский дизайнер к Олимпиаде сделал кимоно для каждой сборной (213 штук!). Россия – это кимоно с космосом, куполами и «Эрмитажем»

The Kimono Project – это специальный проект к Олимпиаде, цель которого познакомить людей с японской культурой через классический костюм. И показать культуры вообще всех стран, которые участвуют в играх.

Проект был основан японским дизайнером Йошимасой Такакурой еще в 2014 году. В 2013 на показе мод в Париже он услышал положительный отзыв на кимоно с узорами в стиле модерн. И понял, что японская культура может уважать особенности других стран.

В течение следующих шести лет Такакура представлял новые кимоно на показе мод. И в 2018 представил сразу сто девушек в кимоно разных стран на одной сцене.