одежда
Поделиться:
Комментарии:
0
#одежда

Японский дизайнер к Олимпиаде сделал кимоно для каждой сборной (213 штук!). Россия – это кимоно с космосом, куполами и «Эрмитажем»

вчера, 22:59

The Kimono Project – это специальный проект к Олимпиаде, цель которого познакомить людей с японской культурой через классический костюм. И показать культуры вообще всех стран, которые участвуют в играх.

Проект был основан японским дизайнером Йошимасой Такакурой еще в 2014 году. В 2013 на показе мод в Париже он услышал положительный отзыв на кимоно с узорами в стиле модерн. И понял, что японская культура может уважать особенности других стран.

В течение следующих шести лет Такакура представлял новые кимоно на показе мод. И в 2018 представил сразу сто девушек в кимоно разных стран на одной сцене.

Одно кимоно в производстве стоит почти миллион йен (Это около 670 тысяч рублей  по нынешнему курсу). Часть денег Такакура собирал с краудфандинговой кампании.

Перед Олимпиадой Такакура доделал кимоно для всех стран-участниц игр. Вот видео со всеми 213 кимоно.

Также все кимоно можно посмотреть на сайте проекта.

Российский вариант кимоно отсылает к «Эрмитажу», русским сказкам и космосу.

Украина 

Армения

Грузия

Казахстан

Белоруссия

Великобритания

Италия

Нидерланды

Испания

Германия

Франция

Турция

Исландия

США

Ямайка

Мексика

Египет

Кения

Китай

Сборная спортсменов-беженцев

Все фото: The Kimono Project
Еще по теме
Три полоски adidas начинались с двух бутылок виски. И стали легендой везде – от русских дворов до Беверли-Хиллз
Puma выпустила куртку из вратарских перчаток. Это коллаб с дизайнером, которая делает шорты из лего и бюстгальтер-круассаны
Gucci придумал для жокеев безработный официант − теперь это любимый бренд твоих любимых звезд
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#одежда