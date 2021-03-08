Puma выпустила куртку из вратарских перчаток. Это коллаб с дизайнером, которая делает шорты из лего и бюстгальтер-круассаны

Так Маклафлин и Puma начали совместный проект, в котором они доказывают, что из старых вещей можно сделать крутые новые. Такой метод производства называется апсайклингом. Puma говорит, что видит в нем большой потенциал.

Маклафлин давно занимается апсайклингом. И почти все ее работы – это вещи с повторным использованием. На оригинальных идеях Маклафлин раскрутила свой инстаграм до полумиллиона подписчиков.

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