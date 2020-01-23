Кроссовки из «Назад в будущее» с автошнуровкой – давно реальность от Nike. Но, кажется, в них нет толка

Культ – из «Назад в будущее»

В конце 1980-х годов снимали вторую часть. Если в прошлом фильме герои ездили в прошлое, то в этом целью был 2015 год – и создатели искали аутентичные детали и атрибуты будущего.

У фильма уже были партнерские отношения с Nike, и создатели обратились к культовому дизайнеру кроссовок Тинкеру Хэтфилду. «Я подумал о 2015 годе и предположил, что вещи в нем станут в каком-то смысле умными и даже живыми. И как-то естественно вышли эти кроссовки».

Вот один из ранних скетчей кроссовок из 80-х. «Даже в 2015 году кроссовки – это кроссовки», – бесспорное замечание на полях справа.