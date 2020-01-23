Кроссовки из «Назад в будущее» с автошнуровкой – давно реальность от Nike. Но, кажется, в них нет толка
Вот о чем этот текст:
Кроссовки с автоматической шнуровкой – это тот продукт, который все ждали, но его успех все равно выглядит случайным. Непонятная польза, высокая цена, необходимость зарядки – малая часть проблем этого продукта. За 15 лет дорогой и неумелый концепт превратился в пару стильных кроссовок, которые может купить каждый. И это тот случай, когда искусство победило здравый смысл – без него ничего бы не получилось.
Культ – из «Назад в будущее»
В конце 1980-х годов снимали вторую часть. Если в прошлом фильме герои ездили в прошлое, то в этом целью был 2015 год – и создатели искали аутентичные детали и атрибуты будущего.
У фильма уже были партнерские отношения с Nike, и создатели обратились к культовому дизайнеру кроссовок Тинкеру Хэтфилду. «Я подумал о 2015 годе и предположил, что вещи в нем станут в каком-то смысле умными и даже живыми. И как-то естественно вышли эти кроссовки».
Вот один из ранних скетчей кроссовок из 80-х. «Даже в 2015 году кроссовки – это кроссовки», – бесспорное замечание на полях справа.
Кроссовки Nike MAG в 80-х – чистый футуризм. До эры массовых компьютеров создать пару самозашнуровывающихся кроссовок было невозможно, но эта магия точно запомнилась всем детям того времени.
Уже в начале нулевых любовь к Nike MAG запустилась заново. Всем было интересно, насколько предсказание фильма совпадет с реальностью – в (уже появившемся) интернете обсуждали возможный выход Nike MAG и писали петиции в адрес компании.
Nike заметили ажиотаж и запустили проект. В него вошел и Тинкер Хэтфилд, который разрабатывал реальную версию кроссовок. Первые результаты все увидели в 2011-м, за четыре года до даты из фильма. 1510 пар аутентичных кроссовок разыграли на аукционе. Они выглядели как в фильме, кнопки на них светились – но шнурки не шнуровались. Фанатов фильма порадовали, но магия не случилась.
Спустя четыре года к идее вернулись: в нужную дату Nike анонсировал релиз самозашнуровывающихся кроссовок, полностью идентичных фильму. На этот раз механизм получилось сделать, но вышло всего 89 пар. Логичный вывод – кроссовки либо слишком дорогие для массового производства, либо недостаточно удобные и практичные. На этом про идею ненадолго забыли.
От прототипа до культовой модели
В 2016 году, когда вышла ограниченная партия Nike MAG, Nike впервые попробовали сделать массовую модель с этой технологией. Вышло не очень: главным образом всех отпугивал ценник (больше 700 долларов, или 40 тысяч рублей), и до 2019 года о них опять все забыли.
Но сейчас все выглядит серьезно. Во-первых, Nike предложила мощную IT платформу: приложения для смартфонов и смарт-часов, быстрая и удобная беспроводная зарядка и прочие фишки.
Во-вторых, у всех новых кроссовок есть четкое позиционирование и продуманный пиар. По порядку.
Nike Adapt BB. Первая модель из 2019 – для баскетбола. Nike это объясняет так: во время интенсивной игры размер ноги колеблется, и адаптивная система шнурования обеспечивает идеальное прилегание в любой момент матча. Звучит ок, но нам кажется, что баскетбол выбрали по другой причине. Кроссовки сразу начали рекламировать спортсмены – Джейсон Тейтум надел их на паркете, и после этого о них заговорили все. Нужный пиар-фон создан.
Nike Adapt Huarache. В середине 2019-го, когда все уже были в курсе, что Nike что-то делает с автоматической шнуровкой, вышла повседневная модель – Nike Adapt Huarache. Тот же ценник в 350-400 долларов, но на этот раз больше внимания дизайну. Результат – моментальный солдаут.
Nike Adapt BB 2.0. Вторая версия кроссовок для баскетбола из 2020-го, на этот раз ее пробует Джа Морант. Их сделали удобнее для надевания (многие жаловались, что в первой версии ногу было непросто засунуть внутрь). Немного изменился дизайн, также учли мнение профессиональных баскетболистов о первой версии.
Какие проблемы есть у самошнурующихся кроссовок?
- Зарядка и связанные с этим сложности. По идее кроссовки должны держать 14-20 дней, но наверняка со временем вместимость аккумулятора будет падать. Ну и в любом случае, держать отдельное зарядное устройство для кроссовок – серьезно?
- Сам концепт. Изначально он всех заинтересовал не удобством (хотя оно тоже есть), а просто вау-эффектом. На деле шнуровка обуви вряд ли сильно напрягает многих, да и на рынке кроссовок уже появляются неплохие варианты обычной обуви, которая не требует шнуровки. Осознайте – эти кроссовки берут только для того, чтобы ощутить себя в будущем. Если вам это не нужно, то вряд ли вы их купите.
- Применимость в профессиональном спорте. Да, на баскетбол их надевали, но массового бума в спорте не случилось. Может, из-за того, что для спортивной обуви очень важен вес – а все шнуровочные механизмы с батареями явно его не облегчают.
Ну и наконец цена. 350-400 долларов – лучше изначальных 720, но все еще дороговато для массового потребителя. Хотя если хочется почувствовать себя Марти МакФлаем, то может оно того стоит?