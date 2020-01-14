На «Оскар» номинировали короткометражку из Туниса – о том, как любовь к футболу побеждает наркотики
9 февраля состоится церемония вручения премии «Оскар». Мы пробежались по списку номинированных фильмов и нашли там короткометражку про футбол. В 17-минутном фильме «Футбольный клуб Нефты» рассказывают историю двух братьев-подростков, которые целыми днями играют в футбол в обычном поле в тунисской деревне и однажды случайно находят несколько мешков с белым порошком.
В конце этого материала мы оставим подробное описание сюжета. Но если вы знаете английский, французский или испанский, лучше посмотрите фильм самостоятельно – тем более он очень короткий. Ниже – полная версия фильма.
И режиссеры, и актеры в фильме почти без опыта
Режиссер фильма – француз Ив Пиа. Главная кинобаза интернета сайт IMDB указывает, что это лишь второй фильм в карьере режиссера, причем первый он снял еще в 2001 году.
«Многое вдохновило фильм, – говорит Пиа. – Одной из таких вещей был мой личный опыт. Когда мне было 14 лет, я часто прокрадывался в запретные места с другом и с фонариком. Однажды мы нашли несколько маленьких мешочков с белым порошком. Мы чувствовали, что это может быть наркотик. Поэтому мы взяли все это и сбросили в реку. Это странная история, и я держал ее в секрете более 30 лет».
Одна из главных фишек в фильме – это неопределенный жанр. Фильм снят по всем канонам драмы, но конец больше похож на комедию. Пиа рассказывает, что эта фишка отражает процесс работы над фильмом – изначально он планировал снять именно драму, но с каждым новым сценарием добавлял все больше комедийных элементов.
Кстати, двух главных героев Пиа просто нашел на улице. Изначально на роль братьев были пробы, но режиссеру никто не понравился. Тогда он сам выбрал на улице парней, подходящих по типажу, и моментально выбрал актера на роль старшего брата. А младшего он увидел в обычной тунисской школе на занятиях по танцам и сразу попросил отца снять парня в фильме.
Результаты объявят в феврале, но у фильма уже куча наград
У фильма есть награды на фестивале средиземноморских фильмов CINEMED, фестивалях короткометражных фильмов Clermont-Ferrand и Aspen, международных фестивалях Кливлэнда и Флориды.
Ив Пиа рассказывает, что он так часто ездит куда-то с фильмом, что пока даже не успел подумать, что будет дальше. «Номинация на «Оскар» – это нечто! Я не знаю, что сказать, потому что это невероятно. Но я уже рад, что фильм понравился зрителям во всем мире и завоевал множество зрительских наград».
Но Пиа подумывает о том, чтобы переснять короткометражку в качестве полноценного фильма. «Я много путешествовал с фильмом. Это отняло у меня много времени. Пока ничего точно не могу сказать, но может сниму по «Нафте» полнометражку».
Ниже – полный сюжет фильма (со спойлерами!).
Напоминаем: любые наркотики – зло
Сюжет фильма
Два брата-подростка едут на мотоцикле в Тунисе мимо границы с Алжиром и спорят, кто лучший футболист мира – Лео Месси или Рияд Марез. На некоторое время братья останавливаются на пустынной дороге, чтобы младший сходил в туалет. Неожиданно он видит одинокого осла в наушниках, который везет какие-то мешки с порошком.
Это – специально натренированный осел, который благодаря рефлексу на нужную музыку в своих наушниках должен перевезти груз через границу. Но контрабандисты включили не ту песню, и осел заблудился.
Братья отвозят мешки с порошком к себе домой. Младший не знает, что это такое, и старший говорит ему, что это пакеты со стиральным порошком. На следующее утро младший брат уходит играть в футбол, тогда как старший пытается продать найденные мешки. Покупатели приходят к нему домой, но выясняется, что «стиральный порошок» забрал младший брат.
Раздраженный старший брат идет на футбольное поле и видит, как младший со своими друзьями использовал найденный порошок. Им расчертили футбольную разметку на футбольном поле – из-за ее отсутствия раньше парни часто спорили, ушел мяч из поля или нет.