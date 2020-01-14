На «Оскар» номинировали короткометражку из Туниса – о том, как любовь к футболу побеждает наркотики

И режиссеры, и актеры в фильме почти без опыта

Режиссер фильма – француз Ив Пиа. Главная кинобаза интернета сайт IMDB указывает, что это лишь второй фильм в карьере режиссера, причем первый он снял еще в 2001 году.

«Многое вдохновило фильм, – говорит Пиа. – Одной из таких вещей был мой личный опыт. Когда мне было 14 лет, я часто прокрадывался в запретные места с другом и с фонариком. Однажды мы нашли несколько маленьких мешочков с белым порошком. Мы чувствовали, что это может быть наркотик. Поэтому мы взяли все это и сбросили в реку. Это странная история, и я держал ее в секрете более 30 лет».

Одна из главных фишек в фильме – это неопределенный жанр. Фильм снят по всем канонам драмы, но конец больше похож на комедию. Пиа рассказывает, что эта фишка отражает процесс работы над фильмом – изначально он планировал снять именно драму, но с каждым новым сценарием добавлял все больше комедийных элементов.

Кстати, двух главных героев Пиа просто нашел на улице. Изначально на роль братьев были пробы, но режиссеру никто не понравился. Тогда он сам выбрал на улице парней, подходящих по типажу, и моментально выбрал актера на роль старшего брата. А младшего он увидел в обычной тунисской школе на занятиях по танцам и сразу попросил отца снять парня в фильме.