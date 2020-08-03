Три полоски adidas начинались с двух бутылок виски. И стали легендой везде – от русских дворов до Беверли-Хиллз
Три полоски появились не в adidas. Все решили деньги и две бутылки виски
Адольф Дасслер и его брат Рудольф вместе занялись производством обуви в 1924 году. Для этого они сделали собственную фабрику, на логотипе которой были две полосы. Потом случилась Вторая мировая война с разным исходом для обоих братьев. В 1948 году Рудольф основал компанию Puma, а Адольф Дасслер ушел и создал adidas.
Дасслер взял две полоски из лого от их с братом фабрики, а между ними добавил третью. Так это хотя бы отличало его продукцию. Дасслер пришел к такому через эксперименты: изначально полоски на обуви использовались еще и для повышения прочности бутс. В 1949 году Адольф Дасслер запатентовал символ adidas с тремя полосками, которые сделал максимально заметными.
В те годы три полоски использовал еще и спортивный бренд Karhu Sports. Чтобы избежать проблем, Дасслер выкупил у них дизайн. Цена вопроса: 1600 евро и две бутылки виски. Компания Karhu согласилась на продажу из-за проблем с деньгами после войны. Karhu после этого поменял логотип на М – как производную от мастера.
Адольф Дасслер и его брат умерли еще в 70-х, но их компании враждовали до 2009 года. Тогда adidas и Puma провели товарищеский футбольный матч, где своеобразно помирились. Составы из сотрудников обеих компаний перемешались, а матч был еще и поддержкой инициативы по дню мира. Перемирие быстро закончилось, вместо него: суды из-за полосок и кражи дизайна.
Три полоски в культуре: гопники, Run-D.M.C. и молодой Эдди Мерфи
Группа Animal ДжаZ побеждала с песней «Три полоски» в номинации «Лучший хит года» на ежегодной премии RAMP. На официальном канале Animal ДжаZ в ютуб клип на эту песню собрал почти 5,7 миллиона просмотров. Песня вышла в 2006 году, но Animal ДжаZ до сих пор узнают именно по ней.
По тексту три полоски на кедах – отсылка к юности и к молодежной моде. По клипу добавляются еще и ассоциации с отношениями между разными субкультурами, но солист Animal ДжаZ Александр Красовицкий задумку опровергает: «Никаких тем об эмо-культуре не было и в помине. Клип снимался о юности и любви».
Все эти годы три полоски некуда не девались из поп-культуры и живы как образ подъездного стиля до сих пор. Вот, например, какой-то исполнитель Денис Лирик выпустил песню и клип «Три полоски Адидас» в конце 2019 года, где все танцуют в одежде adidas.
А вот классика нишевого рунета двухтысячных – песня Hard Bass. Здесь тоже танцы в брендовых вещах и упоминание самого бренда в тексте. И наиболее характерный пример, что в русской среде три полоски ассоциируются с гопниками или просто домашне-спортивным стилем родных микрорайонов.
Wonderzine в 2014-м выпускал большое исследование о сравнении позиций adidas и Nike. У adidas огромное преимущество над конкурентами именно на улице – не только в маргинализированном поле, но и в среде интеллектуального стритвира.
В США поп-культурным продвижением бренда adidas занималась рэп-группа Run-D.M.C. Она появилась еще в 80-е, когда хип-хоп только разгонялся. В городах, где группа проводила концерты, продажи одежды с тремя полосками сразу увеличивались в разы. Фанаты качали в толпе, снимали кроссовки и поднимали их вверх. Сам adidas помогал группе деньгами.
Run-D.M.C. выходили в кроссовках adidas без шнурков. Это отсылка к тюремному запрету на шнурки, который разросся до социальной метки в районах, где начинался хип-хоп. Объяснение от самой группы такое: «Были парни, которые носили такие же шляпы и кроссовки без шнурков. Это была грубая одежда для улицы. Они не могли носить шнурки в тюрьме, но мы восприняли это как моду. Наши кроссы несут хорошие новости, это не обувь для уголовников».
Одна из самых узнаваемых моделей кроссовок – зелено-белые adidas Originals Stan Smith. Одна из их отличительных черт – перфорированные три полоски. Представителем марки в 1972 году стал теннисист Стэн Смит. Сейчас у него есть пожизненный контракт с adidas и книга «Стэн Смит: Некоторые люди думают, что я обувь!».
Изначально кроссовки adidas Originals Stan Smith были обычной обувью для тенниса. Победы Смита на теннисных турнирах добавили им популярности, а потом марка широко разошлась. В ней ходили гольфисты, музыканты и танцоры. В 1988 году марка стала самой продаваемой моделью обуви в истории – тогда продали 22 миллиона пар. Jay-Z даже упоминал марку в текстах.
В 1984 году вышел фильм «Полицейский и Беверли-Хиллз», где главную роль исполнил Эдди Мерфи. Основной персонаж – темнокожий полицейский, который задорно будоражит всех вокруг. В сценах погони он мелькает в кроссовках adidas Country. В третьей части фильма (1994) полоски видны уже на официальном постере.
Так три полоски adidas стали ассоциироваться с положительными героями улиц. Позже сама компания пользовалась этим опытом уже по необходимым направлениям. Например, MARVEL и adidas выпустили совместную коллекцию, где баскетболисты НБА стали супергероями.
Сейчас adidas сам влезает в массовую культуру: делает линейки по «Игре престолов», подписывает контракт с Канье Уэстом. Это только одна сторона развития. Так думает экс-глава adidas в Северной Америке Марк Кинг: «Создание чего-то классного требует усилий. Думаю, что нужен спортсмен или культурный символ, но продукт действительно должен быть крутым».
Скандалы из-за трех полосок: с Tesla, «Барселоной» и H&M
Сейчас adidas судится из-за трех полос с другими брендами. Компания хочет исключительные права на использование, но суд мешает: по закону, три полоски считаются лишь декоративным элементом, а не отличительным знаком бренда. Но представители adidas позже рассказали, что не защитили только определенные сочетания полосок. Остальные – собственность adidas.
По количеству судов adidas все равно опережает многие бренды. Схема всегда одинаковая: если любой логотип или рисунок напоминает три полоски, компания идет в суд. Чаще всего все заканчивается штрафом. Компания Intermar Simanto Nahmias использовала полосы в элементах обуви, проиграла суд, но снизила сумму платежа в десять раз.
В 2017 году adidas зарубился с Tesla, которая представила логотип нового автомобиля Model 3 с тремя горизонтальными белыми полосами. Все закончилось обвинениями в плагиате и оперативными изменениями в лого еще до суда: Tesla просто заменила полоски цифрой. Тогда adidas тоже давил на Tesla именно тем, что три полоски ассоциируются только с ним.
Страдала от adidas даже футбольная «Барселона» и ее игроки. «Барса» подала заявку на собственную торговую марку с символом из семи полос. От adidas сразу прилетело возражение. «Барса» заявку свернула. H&M наоборот – выиграл спор и тоже получил право на параллельные линии. Их разбирательство с adidas продолжалось 23 года.