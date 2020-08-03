Три полоски adidas начинались с двух бутылок виски. И стали легендой везде – от русских дворов до Беверли-Хиллз

Три полоски появились не в adidas. Все решили деньги и две бутылки виски

Адольф Дасслер и его брат Рудольф вместе занялись производством обуви в 1924 году. Для этого они сделали собственную фабрику, на логотипе которой были две полосы. Потом случилась Вторая мировая война с разным исходом для обоих братьев. В 1948 году Рудольф основал компанию Puma, а Адольф Дасслер ушел и создал adidas.

Дасслер взял две полоски из лого от их с братом фабрики, а между ними добавил третью. Так это хотя бы отличало его продукцию. Дасслер пришел к такому через эксперименты: изначально полоски на обуви использовались еще и для повышения прочности бутс. В 1949 году Адольф Дасслер запатентовал символ adidas с тремя полосками, которые сделал максимально заметными.

В те годы три полоски использовал еще и спортивный бренд Karhu Sports. Чтобы избежать проблем, Дасслер выкупил у них дизайн. Цена вопроса: 1600 евро и две бутылки виски. Компания Karhu согласилась на продажу из-за проблем с деньгами после войны. Karhu после этого поменял логотип на М – как производную от мастера.