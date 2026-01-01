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adidas
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adidas
Инфо
Немецкая транснациональная компания по производству спортивной одежды
Дата основания
1925 г.
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