Россия
Евро-2020
Футбол
adidas
Представлена обновленная форма сборной России к Евро-2020
27 августа, 12:38
Это домашний комплект формы от adidas. Гостевой вариант сборная представит позже.
- В ноябре 2019-го adidas представил первый вариант формы.
- Ее раскритиковали из-за неправильного расположения цветов российского флага на рукавах футболок.
- Adidas согласился переделать форму.
Комментарии (2)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
27 августа, 13:31
0
Скромно, но со вкусом.
ответить
28 августа, 11:12
0
Ахметов травмирован, Игнатьева не вызвали в сборную. Отличное промо)
ответить