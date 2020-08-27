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adidas
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#Россия #Футбол #Евро-2020 #adidas

Представлена обновленная форма сборной России к Евро-2020

27 августа, 12:38

Это домашний комплект формы от adidas. Гостевой вариант сборная представит позже. 

  • В ноябре 2019-го adidas представил первый вариант формы.
  • Ее раскритиковали из-за неправильного расположения цветов российского флага на рукавах футболок.
  • Adidas согласился переделать форму.

Фото: пресс-служба РФС

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Комментарии (2)
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vladik12
27 августа, 13:31

Скромно, но со вкусом.

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Юрий Алеманов
28 августа, 11:12

Ахметов травмирован, Игнатьева не вызвали в сборную. Отличное промо)

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