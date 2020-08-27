Представлена обновленная форма сборной России к Евро-2020

Это домашний комплект формы от adidas. Гостевой вариант сборная представит позже.

В ноябре 2019-го adidas представил первый вариант формы.

Ее раскритиковали из-за неправильного расположения цветов российского флага на рукавах футболок.

Adidas согласился переделать форму.