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#Кобе Брайант #музыка #баскетбол #adidas

Вручение «Грэмми» – это бесконечные воспоминания о Кобе

27 января 2020, 05:08

«Мы все сейчас чувствуем безумную грусть. Потому что сегодня утром Лос-Анджелес, Америка и весь мир потеряли героя. Мы стоим с разбитым сердцем в доме, который построил Коби Брайант», – эти слова произнесла Алиша Киз, которая вела церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми».

Перед этим певица Лиззо посвятила свое выступление Кобе Брайанту.

На улице происходило такое
Фанаты создали мемориал в честь Кобе возле арены «Лейкерс». Прямо во время вручения «Грэмми»
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