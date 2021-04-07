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#adidas #кино #одежда #Южный парк

Adidas и «Южный парк» ко дню курения марихуаны выпустят кроссовки c глазами Полотенчика. Они краснеют на солнце

07 апреля, 20:47

У adidas и «Южного парка» – коллаб. Они выпустили кроссовки South Park x Adidas Campus 80s «Towelie». Они сделаны из сиреневого ворсистого материала, а вместо логотипа спереди изображены глаза Полотенчика – культового персонажа «Южного парка».

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solecollector

На кроссовках написаны его главные фразы. На левом – «Не забудьте взять полотенце», а на правом – «Понятия не имею, что происходит». Цена кроссовок пока неизвестна.

solecollector

Главная их фишка – глаза Полотенчика становятся красными, когда на них попадает ультрафиолет.

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solecollector

Кроссовки выйдут 20 апреля, специально к неофициальному празднику в США – дню любителей курить марихуану.

«Гол» напоминает, что в России употребление марихуаны запрещено законом. Не рекомендуем вам это делать.

В 16:20 в США, Австралии и других странах, где марихуана разрешена, люди собираются вместе курить. Традиция пошла от пяти американских подростков, которые в 1971-м году договорились искать заброшенный урожай конопли именно в 16:20.

Журналист Стивен Хагер популяризировал историю, и «культура 420» стала символом борьбы за легализацию марихуаны. Даже официальный закон Калифорнии, регулирующий ее употребление, называется 420-м. И в США люди постоянно воруют уличные таблички с этим номером.

Празднование 420 в Лондоне

ZUMAPRESS / global look press

Марихуане, ее производству и употреблению были посвящены последние сезоны «Южного парка». Рэнди Марш открыл свою ферму и в какой-то момент подсадил на марихуану почти весь город. Полотенчик – один из главных фанатов. Его увлечение раскрывается с появлением в сериале. В 14-м сезоне он вообще перепробовал все виды наркотиков. 

Его стандартный вопрос другим персонажам – «Пыхнуть не хотите?». Полотенчик считает, что марихуана делает его умнее, а без нее он совсем думать не может.  

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