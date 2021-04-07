Adidas и «Южный парк» ко дню курения марихуаны выпустят кроссовки c глазами Полотенчика. Они краснеют на солнце

Кроссовки выйдут 20 апреля, специально к неофициальному празднику в США – дню любителей курить марихуану.

«Гол» напоминает, что в России употребление марихуаны запрещено законом. Не рекомендуем вам это делать.

В 16:20 в США, Австралии и других странах, где марихуана разрешена, люди собираются вместе курить. Традиция пошла от пяти американских подростков, которые в 1971-м году договорились искать заброшенный урожай конопли именно в 16:20.

Журналист Стивен Хагер популяризировал историю, и «культура 420» стала символом борьбы за легализацию марихуаны. Даже официальный закон Калифорнии, регулирующий ее употребление, называется 420-м. И в США люди постоянно воруют уличные таблички с этим номером.