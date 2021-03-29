Рэпер Lil Nas X выпустил кроссовки с каплями человеческой крови внутри. Недавно в клипе он танцевал у сатаны на коленях

О технологии производства рассказал основатель MSCHF Дэниел Гринберг. Капля крови смешивается с красными чернилами, которые заполняют пузырь воздуха в кроссовках модели Nike. Гринберг говорит, что кровь давали шесть участников MSCHF: «Это сделали не медики-профессионалы, а мы сами, лол».

Всего в продажу поступило 666 пар. Стоимость одной – 1018 долларов. И эта цена выбрана не просто так. На кроссовках есть надпись «LUKE 10:18». Это отсылка к цитате Евангелия от Луки: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию»

Nike уже прокомментировал Satan Shoes, отказываясь от причастности к их созданию: «Мы их не проектировали и не выпускали. И мы их не одобряем».

В интернете сейчас много обсуждений, этично ли выпускать такие кроссовки. Людям не нравится, что Lil Nas X прославляет сатанизм в поп-культуре.