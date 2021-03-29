Рэпер Lil Nas X выпустил кроссовки с каплями человеческой крови внутри. Недавно в клипе он танцевал у сатаны на коленях
Рэпер Lil Nas X вместе с компанией MSCHF (она прямо о себе говорит – «создаем циничные и вирусные продукты в интернете») выпустили кроссовки Satan Shoes («Сатанинская обувь»). Их секрет – в создании использовалась человеческая кровь.
О технологии производства рассказал основатель MSCHF Дэниел Гринберг. Капля крови смешивается с красными чернилами, которые заполняют пузырь воздуха в кроссовках модели Nike. Гринберг говорит, что кровь давали шесть участников MSCHF: «Это сделали не медики-профессионалы, а мы сами, лол».
Всего в продажу поступило 666 пар. Стоимость одной – 1018 долларов. И эта цена выбрана не просто так. На кроссовках есть надпись «LUKE 10:18». Это отсылка к цитате Евангелия от Луки: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию»
Nike уже прокомментировал Satan Shoes, отказываясь от причастности к их созданию: «Мы их не проектировали и не выпускали. И мы их не одобряем».
В интернете сейчас много обсуждений, этично ли выпускать такие кроссовки. Людям не нравится, что Lil Nas X прославляет сатанизм в поп-культуре.
Например, баскетболист Ник Янг пишет в твиттере: «Мои дети больше не будут слушать Old Town Road. Я даже не знаю, буду ли я носить Nike». Потом Янг извинился перед Nike, узнав, что компания не имеет отношения к созданию этих кроссовок.
Этот мем с удивленным парнем появился из документального фильма о баскетболисте «Лейкерс»
Возмущается и губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм: «Нашим детям говорят, что такой продукт не только нормальный, но и «эксклюзивный». Но знаете, что более эксклюзивно? Богом дарованная вечная душа. Мы боремся за душу своего народа. Нам нужно бороться со всей силы. И бороться нужно с умом. Мы должны победить».
Lil Nas X посоветовал ей вернуться к работе. И записал ироничное видео с извинениями, которые прерываются его новым клипом, где тоже поднимается тема сатанизма.
А вот церковь Сатаны (у этой организации есть даже верификация в твиттере) просит прислать пару.
И, конечно, же появилось много шуток и мемов.
«Консерваторы, когда кто-то убивает 10 человек из винтовки AR-15
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Консерваторы, когда Lil Nas X выпустил сатанинскую обувь».
«Ох, как будто все это время мы не носили обувь сатаны».
«Люди, которые думают, что это Nike сделал кроссовки Lil Nas X».
Еще многие вспомнили, что MSCHF выпускал «кроссовки Иисуса».
26 марта Lil Nas X выпустил клип на песню «Montero (Call Me By Your Name)», где в конце он танцует на коленях у дьявола и забирает у него рога. Ролик за два дня собрал больше 30 миллионов просмотров.
В песне Lil Nas X открыто читает о своей сексуальной ориентацией: «Если Евы нет в твоем саду, то можешь позвонить мне, когда захочешь».
А перед выходом трека Lil Nas X выпустил письмо себе 14-летнему:
«Я знаю, что мы обещали умереть с секретом, но это откроет двери для многих других квир-людей, чтобы они просто существовали. Видишь ли, это очень страшно для меня, люди будут сердиться, они скажут, что я продвигаю повестку дня. Но если по правде, так и есть».
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Суперзвездой Lil Nas X стал в 2019-м, когда вышел клип Old Town Road: рекорд по удержанию первого места в чарте Billboard Hot 100, два «Грэмми» и полмиллиарда просмотров на ютубе.