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#Ник Янг #НБА

Этот мем с удивленным парнем появился из документального фильма о баскетболисте «Лейкерс»

11 мая, 12:17

Скриншот с ютуб-канала

В 2014-м году в онлайн-сериале «Сквозь линзу» главным героем был Ник Янг – на тот момент игрок «Лос-Анджелес Лейкерс».

Мама Янга вспомнила случай из его юности. Он пришел на тренировку звезды НБА Седрика Себальоса, забрал у него мяч, показал пару пижонских приемов и ушел.  Мама выдала: «Тогда он просто был еще клоуном».

Янг не ожидал такой характеристики. Так родился новый мем.

Применение мема: любая ситуация, когда что-то непонятно или вызывает недоумение.

Подойдут и заголовки «Гола». 

Можно даже купить стикеры с Ником Янгом. 

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НБА умеет дарить великие мемы
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