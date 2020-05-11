- Ник Янг
- НБА
Этот мем с удивленным парнем появился из документального фильма о баскетболисте «Лейкерс»
11 мая, 12:17
В 2014-м году в онлайн-сериале «Сквозь линзу» главным героем был Ник Янг – на тот момент игрок «Лос-Анджелес Лейкерс».
Мама Янга вспомнила случай из его юности. Он пришел на тренировку звезды НБА Седрика Себальоса, забрал у него мяч, показал пару пижонских приемов и ушел. Мама выдала: «Тогда он просто был еще клоуном».
Янг не ожидал такой характеристики. Так родился новый мем.
Применение мема: любая ситуация, когда что-то непонятно или вызывает недоумение.
Подойдут и заголовки «Гола».
Можно даже купить стикеры с Ником Янгом.
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