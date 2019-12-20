История мема с плачущим Джорданом – одного из главных мемов десятилетия
В конце года одно из самых известных интернет-медиа США Buzzfeed составило рейтинг лучших мемов 2010-х – на второе место попал мем с плачущим Майклом Джорданом, который не очень известен в России.
Фанаты обычно используют мем с плачущим Джорданом, когда расстраиваются из-за результатов своей спортивной команды.
Иногда мем выходит за пределы спорта – лицо Джордана вклеивают политикам, артистам и актерам. Вот, например, реакция на импичмент Дональду Трампу.
Откуда появился мем с Джорданом?
В 2009 году Джордана включили в Зал славы баскетбола – по этому поводу его пригласили выступить с речью. Рассказ Джордана – это много шуток, воспоминания о детстве и благодарности партнерам.
Джордан рассказал о том, как тренер в школе не включал его в команду, о тренерах и игроках, с которыми он конфликтовал. Вышло очень эмоционально – много смеха и слез. Если знаете английский – рекомендуем.
В 2012 году, спустя три года после выступления Джордана, его фотография со слезами и подписью «Ну почему я купил «Бобкэтс»?» впервые завирусилась в интернете. «Бобкэтс» – это бывшее название команды «Шарлотт Хорнетс», которой владеет Джордан. В 2012 году она установила антирекорд НБА, став худшей командой по проценту побед (10,6%).
Но настоящая популярность пошла уже после 2015 года. Пользователь официального форума Nike Nelson999 открыл тему, в которой собирал все отфотошопленные картинки с Джорданом. К концу 2015 года мем уже был популярным среди спортивных фанатов в США, а в 2016-м вышел на глобальный уровень.
Ниже – график из сервиса Google Trends, который рассчитал мировую популярность мема с 2008 года. Пик популярности мема – весна 2016 года.
Как сам Джордан к нему относится?
В 2016 году, когда мем обсуждали все, о нем высказался официальный представитель Джордана. «Похоже, всем весело из-за этого мема, - заявил он, но добавил, что против коммерческого использования, – Мы пока не заметили, чтобы кто-то использовал его в рекламе, но тщательно это отслеживаем».
Однако вряд ли мем по-настоящему нравится Джордану. Его друг, баскетболист Чарльз Окли, сказал, что «Джордан понимает, почему этот мем используют другие, но сам – не большой его фанат».