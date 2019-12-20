История мема с плачущим Джорданом – одного из главных мемов десятилетия

В 2012 году, спустя три года после выступления Джордана, его фотография со слезами и подписью «Ну почему я купил «Бобкэтс»?» впервые завирусилась в интернете. «Бобкэтс» – это бывшее название команды «Шарлотт Хорнетс», которой владеет Джордан. В 2012 году она установила антирекорд НБА, став худшей командой по проценту побед (10,6%).

Но настоящая популярность пошла уже после 2015 года. Пользователь официального форума Nike Nelson999 открыл тему, в которой собирал все отфотошопленные картинки с Джорданом. К концу 2015 года мем уже был популярным среди спортивных фанатов в США, а в 2016-м вышел на глобальный уровень.

Ниже – график из сервиса Google Trends, который рассчитал мировую популярность мема с 2008 года. Пик популярности мема – весна 2016 года.