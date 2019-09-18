Евсеев отпасовал мяч задницей. Теперь это новый мем

Видео попало в инстаграм «433»

«433» – самая популярная страница в инстаграме о футболе с 23 миллионами подписчиков, и про нее мы уже писали отдельный текст.

Вадим Евсеев залетел туда сразу после матча и уже собрал 2,5 миллиона просмотров только на этой площадке. Вот некоторые из комментариев:

«Игра высшего уровня! Или нам лучше сказать заднего уровня?»

«Шутки про «Переходи в «Бешикташ» теперь не кажутся смешными...»

«РПЛ >> Ла Лига»

«РПЛ что, спонсирует 433?»

«Тренер лучше чем Вальверде»