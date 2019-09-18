Вадим Евсеев
РПЛ
Уфа
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#Вадим Евсеев #РПЛ #Уфа

Евсеев отпасовал мяч задницей. Теперь это новый мем

18 сентября 2019, 17:34

«Матч ТВ»

РПЛ опять обсуждают за рубежом, на этот раз – из-за эффектной обработки мяча главным тренером «Уфы» Вадимом Евсеевым. Если вы еще не в курсе, ниже – то самое видео, которое стало главным моментом ничейного матча «Динамо» с «Уфой» (0:0).

Видео попало в инстаграм «433»

«433» – самая популярная страница в инстаграме о футболе с 23 миллионами подписчиков, и про нее мы уже писали отдельный текст. 

Вадим Евсеев залетел туда сразу после матча и уже собрал 2,5 миллиона просмотров только на этой площадке. Вот некоторые из комментариев:

«Игра высшего уровня! Или нам лучше сказать заднего уровня?»

«Шутки про «Переходи в «Бешикташ» теперь не кажутся смешными...»

«РПЛ >> Ла Лига»

«РПЛ что, спонсирует 433?»

«Тренер лучше чем Вальверде»

РПЛ нарисовали новый логотип

Во многих СМИ эта новость разошлась как предложение самой «Уфы», которое они выложили в твиттере (1, 2, 3). Твиттер «Уфы» действительно публиковал альтернативный логотип РПЛ, но нарисовали его в другом юмористическом паблике – на картинке видна вотермарка.

Что говорит сам Евсеев

— Вы уже стали хитлайнером после остановки мяча. Еще много в запасе таких финтов.

— В какой карьере? Тренера? Если вы помните, кто-то из «Крыльев Советов» это использовал — игроки ЦСКА на него напали. Вы все эти моменты помните, а у нас многие футболисты не знают, кто такой Черенков. Не надо жить воспоминаниями, но надо помнить. Что касается вашего спича — так получилось, так сложилось.

— Это уже вирусное видео.

— Мне важно набрать очки. Видите, судья нас сегодня взбодрил, мы проснулись.

Все фото: «Матч ТВ»
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