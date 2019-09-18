Евсеев отпасовал мяч задницей. Теперь это новый мем
РПЛ опять обсуждают за рубежом, на этот раз – из-за эффектной обработки мяча главным тренером «Уфы» Вадимом Евсеевым. Если вы еще не в курсе, ниже – то самое видео, которое стало главным моментом ничейного матча «Динамо» с «Уфой» (0:0).
Видео попало в инстаграм «433»
«433» – самая популярная страница в инстаграме о футболе с 23 миллионами подписчиков, и про нее мы уже писали отдельный текст.
Вадим Евсеев залетел туда сразу после матча и уже собрал 2,5 миллиона просмотров только на этой площадке. Вот некоторые из комментариев:
«Игра высшего уровня! Или нам лучше сказать заднего уровня?»
«Шутки про «Переходи в «Бешикташ» теперь не кажутся смешными...»
«РПЛ >> Ла Лига»
«РПЛ что, спонсирует 433?»
«Тренер лучше чем Вальверде»
Что говорит сам Евсеев
— Вы уже стали хитлайнером после остановки мяча. Еще много в запасе таких финтов.
— В какой карьере? Тренера? Если вы помните, кто-то из «Крыльев Советов» это использовал — игроки ЦСКА на него напали. Вы все эти моменты помните, а у нас многие футболисты не знают, кто такой Черенков. Не надо жить воспоминаниями, но надо помнить. Что касается вашего спича — так получилось, так сложилось.
— Это уже вирусное видео.
— Мне важно набрать очки. Видите, судья нас сегодня взбодрил, мы проснулись.