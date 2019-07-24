5 историй о том, что флеш-интервью – это грусть журналистов (и мемы для всех остальных)
Короткие флеш-интервью после матчей или в перерыве – обязательная, но спорная тема в спортивной журналистике. Большинство из них – обычные банальности вроде того, что нужно добавить, нужно забить/победить/собраться.
Баскетболист «Детройта» Блэйк Гриффин на шоу Джимми Фэллона красиво объяснил, почему так. Спортсмены при всем желании не могут полноценно поговорить, потому что устали и им тяжело собраться.
Вот видео с субтитрами от «Спорт Бизнес Online»
В этой подборке лежат самые яркие примеры, что флеш-интервью не работают.
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Иногда вопросы бывают слишком простыми. Как, например, получилось с Евгением Кузнецовым:
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Илья Горохов тоже особо не утруждал себя в ответах.
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В одном из матчей КХЛ «Трактор» уступал 0:2 ЦСКА, но защитник проигрывающей команды Данил Мамаев ответил гениально. «Все нормально! Сейчас, может, отыграемся. Никакого напряжения нет, просто не забиваем. Думаю, что надо собраться немножко, попадать в ворота».
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Вадим Краснослободцев не утруждал себя ответами на вопросы после первого периода игры «Адмирала» с «Авангардом»:
- Много моментов, забиваете в большинстве, наверняка численное преимущество имеет теперь особое значение?
- Игра еще вся впереди, посмотрим дальше.
- Сегодня есть изменения в составе, новые лица помогают?
- Да.
- За счет чего сегодня можно победить «Авангард»?
- Играть в хоккей.
- Моменты может быть какие-то еще? Наверняка разобрали игру предыдущую, где ошибки допускали чаще всего?
- Поиграем – увидим.
(Простите: из-за авторских прав мы не можем дать это видео. Поэтому передаем диалог. Вы легко найдете его сами)
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А вот классика: великое интервью из 2016-го про «какую-то тактику». Главный редактор «Гола» передает, что это его любимое видео в интернете.