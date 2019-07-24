5 историй о том, что флеш-интервью – это грусть журналистов (и мемы для всех остальных)

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В одном из матчей КХЛ «Трактор» уступал 0:2 ЦСКА, но защитник проигрывающей команды Данил Мамаев ответил гениально. «Все нормально! Сейчас, может, отыграемся. Никакого напряжения нет, просто не забиваем. Думаю, что надо собраться немножко, попадать в ворота».

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Вадим Краснослободцев не утруждал себя ответами на вопросы после первого периода игры «Адмирала» с «Авангардом»:

- Много моментов, забиваете в большинстве, наверняка численное преимущество имеет теперь особое значение?

- Игра еще вся впереди, посмотрим дальше .

- Сегодня есть изменения в составе, новые лица помогают?

- Да .

- За счет чего сегодня можно победить «Авангард»?

- Играть в хоккей .

- Моменты может быть какие-то еще? Наверняка разобрали игру предыдущую, где ошибки допускали чаще всего?

- Поиграем – увидим .

(Простите: из-за авторских прав мы не можем дать это видео. Поэтому передаем диалог. Вы легко найдете его сами)

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А вот классика: великое интервью из 2016-го про «какую-то тактику». Главный редактор «Гола» передает, что это его любимое видео в интернете.