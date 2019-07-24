КХЛ
Блэйк Гриффин
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#КХЛ #Блэйк Гриффин

5 историй о том, что флеш-интервью – это грусть журналистов (и мемы для всех остальных)

24 июля 2019, 20:02

Короткие флеш-интервью после матчей или в перерыве – обязательная, но спорная тема в спортивной журналистике. Большинство из них – обычные банальности вроде того, что нужно добавить, нужно забить/победить/собраться.

Баскетболист «Детройта» Блэйк Гриффин на шоу Джимми Фэллона красиво объяснил, почему так. Спортсмены при всем желании не могут полноценно поговорить, потому что устали и им тяжело собраться. 

Вот видео с субтитрами от «Спорт Бизнес Online»

В этой подборке лежат самые яркие примеры, что флеш-интервью не работают. 

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Иногда вопросы бывают слишком простыми. Как, например, получилось с Евгением Кузнецовым:

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Илья Горохов тоже особо не утруждал себя в ответах.

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В одном из матчей КХЛ «Трактор» уступал 0:2 ЦСКА, но защитник проигрывающей команды Данил Мамаев ответил гениально. «Все нормально! Сейчас, может, отыграемся. Никакого напряжения нет, просто не забиваем. Думаю, что надо собраться немножко, попадать в ворота».

ВИДЕО 

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Вадим Краснослободцев не утруждал себя ответами на вопросы после первого периода игры «Адмирала» с «Авангардом»:

- Много моментов, забиваете в большинстве, наверняка численное преимущество имеет теперь особое значение?

- Игра еще вся впереди, посмотрим дальше.

- Сегодня есть изменения в составе, новые лица помогают?

- Да.

- За счет чего сегодня можно победить «Авангард»?

- Играть в хоккей.

- Моменты может быть какие-то еще? Наверняка разобрали игру предыдущую, где ошибки допускали чаще всего?

- Поиграем – увидим.

(Простите: из-за авторских прав мы не можем дать это видео. Поэтому передаем диалог. Вы легко найдете его сами) 

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А вот классика: великое интервью из 2016-го про «какую-то тактику». Главный редактор «Гола» передает, что это его любимое видео в интернете.

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Все фото: YouTube
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