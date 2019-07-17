Хоккеист Задоров − мастер жестких интервью. Ругает КХЛ, обсуждает законы, отвечает критикам

Что еще рассказал в интервью Задоров?

О том, за кого болеют в его семье

«Я — «конь», и всегда им был. А вот у жены вся семья болеет за «Спартак». Так что на этой почве у нас иногда нет согласия. Но я могу и спартачей посмотреть, и «Динамо». Я — за хороший футбол. Главное, чтобы какой-нибудь наш клуб в еврокубках пошумел».

О том, почему форвардам платят больше, чем защитникам

«Почему? Смотрите, Карлссон получил $11,5 млн в год, Пи-Кей Суббан имеет $9 млн. Виктор Хедман из «Тампы» подписал на $7,8 млн. Столько же имеет Ши Уэбер из «Монреаля». Оливер Экман-Ларссон из «Аризоны» получает $8,25 млн.

Нет, люди получают нормальные деньги. Но форвардов любят болельщики. Они же смотрят на игроков, которые забивают голы. Величайшие российские защитники Сергей Зубов, Владимир Константинов, Вячеслав Фетисов все равно не были самыми популярными в НХЛ, как Сергей Федоров или Саша Овечкин.

Защита уходит на второй план, она более незаметна. Даже есть поговорка, что хороший защитник — тот, которого не видно. Значит, он делает свою работу и не парит».

О том, пойдет ли на пользу переезд россиян в НХЛ

«Конечно, это очень хорошо! Вспомните 90-е, и тогда вообще 80-90 наших выступало в НХЛ. Уровень игры в этой лиге самый сильный. Сюда лучше приезжать, чтобы становиться хорошим хоккеистом. Это будет развивать российский хоккей.

Но я скажу, что у КХЛ есть свои плюсы. И я понимаю ребят, которые играли в НХЛ в третьих-четвертых звеньях, когда они решают приехать в Россию, где попадают в первое-второе звено. Это твой шанс перезагрузить карьеру. Вижу в этом большой плюс».

О том, откроет ли бизнес после завершения карьеры

«Когда я закончу с хоккеем, то в любом случае что-то открою. Надо ведь чем-то заниматься. Но сейчас тяжело, не хочу распыляться, перекладывать дело на третьих лиц. Как думать о бизнесе, когда у тебя сезон в разгаре?

Я еще подумаю, где это сделать — в Америке или России. Но я люблю рестораны, хорошо покушать. Может, попробую себя в этой сфере. Или вот хороших русских бань нет в Майами. Хотя тут и так выходишь на улицу — и словно в сауне оказываешься. Но все равно есть люди, которые даже в жару любят париться. Думаю, публика пойдет».