Войнов – главный трансфер межсезонья КХЛ. Этот переход – плюс и для него, и для «Авангарда»
6 апреля 2018-го Вячеслав Войнов сыграл свой последний матч за СКА (и в принципе последний матч). Тогда питерцы проиграли ЦСКА в предпоследней встрече финала Запада. Через два дня после этого Москва окончательно выбила СКА из Кубка Гагарина. Сам Войнов в решающей игре не вышел – как и Кирилл Капризов, он пропустил встречу из-за травмы.
Через десять дней после вылета СКА из плей-офф КХЛ появилась первая информация о том, что Войнов не будет продлевать контракт с клубом и рассмотрит предложения из НХЛ.
Что произошло четыре года назад? Почему Войнов не играл год сейчас?
Это популярная и очень темная история, но давайте мы расскажем об этом кратко.
В июле 2015-го Войнов сел в тюрьму Лос-Анджелеса на 2 месяца. Причина – домашнее насилие. Офицеры полиции, прибывшие на место преступление, занесли в протокол жесткие правонарушения. Войнов несколько раз ударил жену, толкнул ее на телевизор (из-за чего девушка получила рассечение), повалил на пол, бил ногами и придушивал.
За это «Лос-Анджелес» заморозил контракт с Войнова и вывел его из состава. НХЛ же дисквалифицировала игрока на неопределенный срок.
Войнов вернулся в Россию, чтобы власти США просто не депортировали его. Фактически права на Войнова принадлежали «Трактору». В октябре 2015-го Челябинск обменял его в СКА и получил денежную компенсацию. Три сезона в Питере, и Войнов нацелился на возвращение в НХЛ. Дальше его ждали сплошные судебные разбирательства.
11 июня 2018-го – Войнов может претендовать на рабочую визу США со 2 июля.
2 июля – с Войнова сняли обвинения в домашнем насилии.
8 сентября – НХЛ проведет собственное расследование перед тем, как разрешит Войнову вернуться.
9 апреля 2019-го – НХЛ больше полугода вела расследование по делу Войнова. В итоге Лига дисквалифицировала его на весь следующий сезон. Небольшое напоминание: все это время Войнов находился в статусе свободного агента. Какое-то время большие клубы из КХЛ не предлагали ему контракт из-за травмы ахилла.
18 апреля – Войнов подал апелляцию. Пройдет дополнительное слушание по его делу.
24 мая – дисквалификация Войнова сокращена. Он может присоединиться к любому клубу НХЛ спустя 41 матч. У «Кингз» есть приоритетное право вернуть игрока.
По сути, у НХЛ нет никаких причин продлевать дисквалификацию Войнова – все обвинения с него сняты. Здесь появляется имиджевый момент: Лига считает, что игрок с таким прошлым вредит репутации турнира, поэтому всячески оттягивает его возвращение.
Если бы сейчас Войнов согласился ждать 41 матч, то пропустил бы половину регулярки НХЛ и просидел бы без официальных игр больше полутора лет.
В чем плюс контракта с «Авангардом» для Войнова?
Во-первых, по данным «СЭ» (официально омичи не объявили о соглашении, но ряд российских СМИ написали об это как о свершившемся факте), с «Авангардом» он подписал неплохой контракт для человека, пропустившего сезон. В новой команде он будет получать 1,1 миллион долларов в год или 70 миллионов рублей. Если брать прошлогодний топ зарплат КХЛ, то Войнов располагается где-то в четвертом десятке рейтинга.
Во-вторых, Войнов подписал однолетний контракт с «Авангардом». Разумное решение, если в конце сезона ему полетят офферы от клубов НХЛ.
В-третьих, важную роль играет статусность соглашения. В прошлом сезоне «Авангард» дошел до финала Кубка Гагарина. В новом сезоне амбиции клуба будут такими же, если не больше. Так что Войнов снова будет решать серьезные задачи.
В чем плюс от этого соглашения для «Авангарда»
«Авангард» настроился на повторение успеха прошлого сезона. Клуб перепродлил Максима Чудинова и Тэйлора Бека, подписал Никиту Щербака и Свена Андригетто. «Авангард» пару месяцев хантил Дмитрия Кагарлицкого, Максима Карпова и Вадима Шипачева. Но пока что клуб ограничится подписанием одного топа – Вячеслава Войнова.
Работа «Авангарда» на трансферном рынке ведется дальше. «Бизнес Online», например, говорит, что команда интересуется форвардом Дмитрием Яшкиным, права на которого принадлежат «Сибири».
В межсезонье клуб покинули только два защитника: Максим Березин и Евгений Медведев. Всех лидеров обороны (Емелина, Пивцакина, Покку и Франсона) «Ава» сохранил. За счет подписания Войнова, одного из лучших защитников страны, «Авангард» сильно усилит линию.
Еще один плюс для «Авангарда» от контракта с Войновым – его зарплата. 70 миллионов – неплохие деньги для соглашения с Войновым. В СКА у него были 200 миллионов рублей в год, но тогда у защитника были практика и неплохая форма. Даже если сравнивать с текущими подписаниями и продлениями, это соглашение – далеко не топ для клуба. Оно больше, чем у Щербака, Чудинова (у них – по 60 миллионов), но меньше, чем у Бека (80 миллионов рублей) и Андригетто (90 миллионов).
Фото на плашке: ХК СКА и Global Look Press