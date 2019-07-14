Войнов – главный трансфер межсезонья КХЛ. Этот переход – плюс и для него, и для «Авангарда»

6 апреля 2018-го Вячеслав Войнов сыграл свой последний матч за СКА (и в принципе последний матч). Тогда питерцы проиграли ЦСКА в предпоследней встрече финала Запада. Через два дня после этого Москва окончательно выбила СКА из Кубка Гагарина. Сам Войнов в решающей игре не вышел – как и Кирилл Капризов, он пропустил встречу из-за травмы.

Через десять дней после вылета СКА из плей-офф КХЛ появилась первая информация о том, что Войнов не будет продлевать контракт с клубом и рассмотрит предложения из НХЛ.

Что произошло четыре года назад? Почему Войнов не играл год сейчас?

Это популярная и очень темная история, но давайте мы расскажем об этом кратко.