Сборная России и СКА меняют главного тренера. Это снова один человек

Изначально с тренером сборной России Ильей Воробьевым был подписан контракт по схеме «2+2». Произошло это в мае 2018 года. Тогда Воробьева поставили главным тренером, а его помощниками стали Анвар Гатиятулин и Алексей Кудашов. Теперь происходит рокировка с важными деталями: Кудашов повышается до роли главного, а Воробьева спускают на его место.

Все это идет на фоне слабого результата на ЧМ-2019, где сборная России взяла только бронзу. Кучеров, Овечкин, Дадонов, Малкин, Василевский – для состава из таких игроков выступление было провальным. Президент ФХР Владислав Третьяк тогда прямо сказал, что Илья Воробьев продолжит тренировать сборную России. Теперь эта позиция поменялась.

Почему один человек тренирует клуб и сборную?

«Чемпионат» сообщает, что Кудашов станет главным и в СКА. Источники БИЗНЕС Online утверждают, что Кудашов управляет СКА еще с первого раунда плей-офф КХЛ-2018/19. Тогда СКА проигрывал «Спартаку» в серии со счетом 0:2, но с переходом управления к Кудашову ситуация поменялась. Он принимал все ключевые решения по тактике и изменениям в игре.