Сборная России и СКА меняют главного тренера. Это снова один человек
UPD: Кудашова официально назначили в сборную России, но Воробьева в тренерском штабе не оставили. Такие же перемены произошли и в СКА.
Тихая смена тренера
ТАСС первым сообщил о смене тренера в хоккейной сборной. Новость о назначении Кудашова бомбанула, но масштабы оказались слабыми. Люди еще не отошли от плей-офф КХЛ, чемпионата мира и финальной серии Кубка Стэнли. Сыграли роль и фамилии: в сборную России никто не приходит со стороны, никто из нее и не уходит. Обычная рокировка задолго до важных матчей.
Изначально с тренером сборной России Ильей Воробьевым был подписан контракт по схеме «2+2». Произошло это в мае 2018 года. Тогда Воробьева поставили главным тренером, а его помощниками стали Анвар Гатиятулин и Алексей Кудашов. Теперь происходит рокировка с важными деталями: Кудашов повышается до роли главного, а Воробьева спускают на его место.
Все это идет на фоне слабого результата на ЧМ-2019, где сборная России взяла только бронзу. Кучеров, Овечкин, Дадонов, Малкин, Василевский – для состава из таких игроков выступление было провальным. Президент ФХР Владислав Третьяк тогда прямо сказал, что Илья Воробьев продолжит тренировать сборную России. Теперь эта позиция поменялась.
Почему один человек тренирует клуб и сборную?
«Чемпионат» сообщает, что Кудашов станет главным и в СКА. Источники БИЗНЕС Online утверждают, что Кудашов управляет СКА еще с первого раунда плей-офф КХЛ-2018/19. Тогда СКА проигрывал «Спартаку» в серии со счетом 0:2, но с переходом управления к Кудашову ситуация поменялась. Он принимал все ключевые решения по тактике и изменениям в игре.
Воробьев формально оставался главным тренером, но уже ничего не решал. Происходящее в СКА прямо переносится и на сборную России. Здесь все проходит через фигуру Романа Ротенберга. В ФХР Роман Ротенберг занимает должность первого вице-президента. При этом он остается главной штаба сборной России, заместителем председателя правления КХЛ и вице-президентом СКА.
Уже по одному перечислению должностей Ротенберга понятен весь расклад. Формально СКА считают базовым клубом сборной с момента прихода на роль тренера Олега Знарка. Потом на месте Знарка оказался Воробьев. Теперь в эту систему вписывают Кудашова. Важно сохранять традицию: если ты все решаешь в СКА, то будешь руководить всем и в сборной России.
Кто такой Кудашов?
В игровой карьере Алексей Кудашов засветился в НХЛ: провел 25 матчей за «Торонто», забросил шайбу, а потом вернулся обратно в Россию. Его основные успехи связаны с «Динамо». В сезоне-1999/2000 Кудашов выиграл с «Динамо» чемпионат России, а через 12 лет взял Кубок Гагарина уже в образованной КХЛ.
Дальше Кудашов работал главным тренером в «Атланте» и «Локомотиве», чтобы потом попасть ассистентом в СКА и в сборную России. В СКА Кудашов отвечал за игру в атаке. Это особенно интересно, потому что Кудашова критиковали за работу в предыдущих клубах как раз из-за скучного хоккея от обороны.
Кудашов – закрытый человек. Он почти никогда не дает интересных интервью. Банальным получился даже его рассказ о подготовке игроков СКА к плей-офф. Тогда команда играла в бенди и занималась на улице, что выглядело очень необычно. Кудашов четыре раза сказал о подготовке и дал дежурные ответы о том, что все детали останутся внутри команды.
В июле Кудашову исполнится 48 лет. Ни одного трофея в самостоятельной тренерской карьере у него пока нет. Зато в «Локомотиве» он отметился необычным поступком. Во время игры против СКА Кудашов бросил бутылку в хоккеиста Илью Каблукова. Тренера «Локо» удалили до конца игры, а его команде дали две минуты меньшинства. СКА сразу сравнял счет.
Кудашов-игрок тоже был жестким. Однажды он вот так сыграл против соперника из «Торпедо». Естественно, что в таком эпизоде тоже наиграл на удаление.
Что поменяется с его назначением?
Глобальных изменений не произойдет. Тренерский состав сборной России и СКА все равно остается таким же, а принцип комплектования сборной на крупные турниры не меняется уже несколько лет. Россия по-прежнему ориентирована на игроков из НХЛ, куда уезжает все больше россиян.
Хоккеистов на оставшиеся позиции спокойно доберут из СКА и ЦСКА. На ЧМ-2019 из ЦСКА взяли семь человек. У СКА отобрали четверых, но к ним добавились бывшие хоккеисты СКА Гусев и Гавриков – они уехали в НХЛ после вылета из Кубка Гагарина.
В дальнейшем вся работа пойдет по такому же способу. Вся разница лишь в ответственности за результат. Теперь за любой провал СКА или сборной России публично прилетит именно Кудашову.
Фото на плашке: сайт ФХР