Золотой сезон ЦСКА – в 20 главных фактах
1. ЦСКА – обладатель Кубка Гагарина. Для клуба это первый такой трофей после создания КХЛ. До этого ЦСКА дважды выходил в финал, но там проигрывал магнитогорскому «Металлургу» и «Ак Барсу».
2. Впервые с 2013 года победитель Кубка Гагарина определился в овертайме: ЦСКА выиграл у «Авангарда» четвертую встречу со счетом 3:2. До этого все матчи серии завершались с разницей 2+.
3. Еще одна история про 2013-й. Тогда чемпионом стало московское «Динамо», обыгравшее в финальной серии «Трактор». После этого ни одна команда из Москвы КХЛ не выигрывала. Теперь есть ЦСКА.
4. Автор золотого гола – нападающий Максим Мамин. Он забрасывал по одной шайбе во всех сериях этого плей-офф, кроме игр с «Динамо». Из-за ротации Мамин отыграл в Кубке Гагарина всего 10 матчей, в регулярном сезоне их было 25.
5. По Мамину набросим еще одну важную историю. Макс начинал сезон в НХЛ, но во «Флориде» не пошло. Там сохранили на него права, но отдали Мамина в своеобразную аренду. В ЦСКА Мамин пришел в ноябре, а потом выиграл КХЛ. «Флорида» без него даже не попала в плей-офф НХЛ.
6. Лучшим бомбардиром плей-офф стал нападающий ЦСКА Михаил Григоренко. Он набрал 21 очко (13 голов +8 передач). Столько же очков набрал Хартикайнен из «Салавата», но у него другая раскладка (8+13).
7. Тот же Михаил Григоренко – лучший снайпер Кубка Гагарина (13 шайб). Сергей Шумаков из «Авангарда» отстал от него на две шайбы. Интересно, что Григоренко в четырех матчах подряд забрасывал шайбу в пустые ворота. Произошло это в матче против СКА и в трех встречах финальной серии с «Авангардом».
8. MVP Кубка Гагарина – голкипер Илья Сорокин. В финальной серии он отыграл на ноль два матча подряд и пропустил всего четыре шайбы. Такого в истории КХЛ еще не было. В плей-офф Сорокин отразил 396 бросков, выиграл 15 матчей из 19, а Кубок Гагарина завершил с коэффициентом надежности 1,16.
9. ЦСКА прервал традицию неудач для всех топ-клубов. До этого сезона победитель регулярного чемпионата КХЛ никогда не выигрывал Кубок Гагарина. ЦСКА победил и в регулярке, и в плей-офф.
10. В регулярном чемпионате ЦСКА выиграл 53 матча, побив рекорд КХЛ. До этого его тоже установил ЦСКА – 49 побед.
16. Болельщики ЦСКА вели себя не очень хорошо, а клуб платил из-за них штрафы. 14 января ЦСКА объявил, что закрывает гостевой сектор до завершения регулярного чемпионата.
17. Серия побед ЦСКА в матчах со СКА тянулась еще с предыдущего сезона. Она остановилась на отметке в девять матчей, а прервалась только 1 апреля. СКА мог победить и в одном из матчей регулярки, но судьи ошиблись с определением гола в серии буллитов.
18. Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин провел большую часть игровой карьеры в «Авангарде». В Омске он начинал и тренерскую карьеру, а с 2014 года работал в ЦСКА. Символично, что первый серьезный трофей Никитин взял именно через финал с «Авангардом».
19. В ЦСКА мог играть защитник «Торонто» Никита Зайцев. Еще в сентябре он выдал громкую цитату, которая важна для понимания российского хоккея: «Если бы согласился на 700 миллионов рублей по контракту с ЦСКА, закончил бы через два года».
20. Деньги решают, но состав в ЦСКА и правда подобрался приличный. Люди из Балашихи шутили, что против «Авангарда» в финальной серии ЦСКА может выставить три состава. «Группа ребят собралась просто обалденная. Лучшая команда, в которой я когда-либо играл», – сказал Михаил Григоренко. Так они и победили.
11. В финальной серии судьи два раза отменяли голы «Авангарда», но ЦСКА страдал от правил КХЛ в играх против СКА. Например, в одном из матчей гол москвичей отменили из-за попадания шайбы в защитное стекло. «Не успеваем правила учить, совершенно разные для разных команд», – выдал тогда главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.
12. В марте ИИХФ подсчитывала среднюю посещаемость матчей европейских команд. ЦСКА в этом рейтинге оказался только на 12-м месте. На игры ЦСКА приходит в среднем 8501 болельщик. Лучшим в этом списке оказался швейцарский «Берн» (16290).
13. «Чемпионат» публиковал зарплатный бюджет клубов Западной конференции. Здесь ЦСКА точно первый. Клуб тратит на зарплаты в общей сложности 2 миллиарда и 172 миллиона рублей.
14. Кирилл Капризов был заметен и в плей-офф, но по-настоящему раскрылся в регулярном чемпионате. Там он забросил 30 шайб и стал лучшим снайпером. Доус из «Автомобилиста» набрал больше очков, но по шайбам было на две меньше.
15. Одной из неудачных игр регулярки была январская встреча с «Барысом». Тогда ЦСКА проиграл дома со счетом 2:5. Это был первый и единственный матч в сезоне, когда ЦСКА пропустил пять шайб за игру.