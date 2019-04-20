Золотой сезон ЦСКА – в 20 главных фактах

1. ЦСКА – обладатель Кубка Гагарина . Для клуба это первый такой трофей после создания КХЛ. До этого ЦСКА дважды выходил в финал, но там проигрывал магнитогорскому «Металлургу» и «Ак Барсу».

2. Впервые с 2013 года победитель Кубка Гагарина определился в овертайме : ЦСКА выиграл у «Авангарда» четвертую встречу со счетом 3:2. До этого все матчи серии завершались с разницей 2+.

3. Еще одна история про 2013-й. Тогда чемпионом стало московское «Динамо», обыгравшее в финальной серии «Трактор». После этого ни одна команда из Москвы КХЛ не выигрывала . Теперь есть ЦСКА.

4. Автор золотого гола – нападающий Максим Мамин. Он забрасывал по одной шайбе во всех сериях этого плей-офф, кроме игр с «Динамо». Из-за ротации Мамин отыграл в Кубке Гагарина всего 10 матчей, в регулярном сезоне их было 25.