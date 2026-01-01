Плей-офф КХЛ

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КХЛ завершила регулярный чемпионат. Плей-офф стартует 1 марта
#КХЛ
Хоккей
«Авангард» победил ЦСКА и выиграл финал Кубка Гагарина
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Авангард» победил ЦСКА и повел 3-2 в финале Кубка Гагарина
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Авангард» победил ЦСКА в четвертом матче (4:3). Счет в серии – 2:2
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Авангард» обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина
#Авангард
Хоккей
Расписание финала Кубка Гагарина КХЛ, где сыграют ЦСКА и «Авангард»
#Кубок Гагарина
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Тренер «Авангарда» работал на стекольной фабрике – и взял трофеи во всех главных лигах мира
#Боб Хартли
«Авангард» – уникальный чемпион с двумя городами. Команды нет в родном Омске – но там фанаты танцуют ночью и переименуют улицу
#Авангард
Игрок ЦСКА сравнял счет за секунду до сирены. Но это не помогло: клуб проиграл в овертайме в большинстве 🚀
#Мэт Робинсон
Пацан из «Ак Барса» в 19 лет сыграл лучший матч в жизни. Тремя пасами почти вытащил клуб в финал КХЛ
#Илья Сафонов
Двойной сейв защитника «Ак Барса». Выбил шайбу на клюшку соперника, а потом подставился под его бросок
#Альберт Яруллин
Подколзин в 19 лет вытащил два решающих матча СКА. Дальше – трансфер в НХЛ
#Василий Подколзин
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