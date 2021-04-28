«Авангард» победил ЦСКА и выиграл финал Кубка Гагарина

В шестом матче финальной серии Кубка Гагарина «Авангард» принимал ЦСКА и победил 1:0 благодаря голу Толчинского. Счет в серии стал 4-2.

В конце матча «Авангард» получил два удаления и играл в формате 5х3 в течение одной минуты и 48 секунд.

Два матча выиграл ЦСКА – 3:0 и 2:1, четыре – «Авангард»: 4:1, 4:3, 2:0, 1:0.

В двух прошлых матчах «Авангард» дважды забивал в меньшинстве – в пятой игре отличился Буше, в четвертой – решающую шайбу в овертайме забросил Дедунов.

«Авангард» еще никогда не выигрывал КХЛ, хотя в финале играет третий раз. На счету ЦСКА – одна победа (сезон-2018/19). Наиболее часто чемпионом становился «Ак Барс» (трижды). По две победы у «Металлурга» и СКА, по одной – у московского «Динамо» и «Салавата Юлаева».