Как Ковальчук вернулся в КХЛ – постоянно набирал очки, удалялся за удар в колено, однажды его клюшку стащил чужой игрок

Илья Ковальчук в феврале 2020-го ненадолго перебрался в «Вашингтон», но с ним вылетел из плей-офф НХЛ от «Айлендерс» и покинул клуб. Ходили слухи о «Спартаке», «Авангарде», возвращении в НХЛ. Осенью Ковальчук был без клуба, а зимой решил вопрос.

Тогда 37-летний Ковальчук перешел в «Авангард», подписав контракт по схеме «1+1». Сообщалось о заработке – 20 миллионов рублей до конца сезона.

Его приход вызвал множество вопросов:

❓ Сработаются ли с тренером Бобом Хартли? Уже работали вместе, но это было 13 лет назад.

❓ Подходит ли ему клуб, соответствует ли его статусу?

❓ Успеет ли он набрать форму и принести пользу?

❓ А позволит ли возраст выйти на хороший уровень?

❓ Главное: усиление ли это вообще, а не пиар-ход?

Вопросы стандартные для любого трансфера, но уж очень актуальные именно здесь, поскольку внимание к вернувшейся из НХЛ звезде в любом случае было бы велико.