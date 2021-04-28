Как Ковальчук вернулся в КХЛ – постоянно набирал очки, удалялся за удар в колено, однажды его клюшку стащил чужой игрок
Илья Ковальчук в феврале 2020-го ненадолго перебрался в «Вашингтон», но с ним вылетел из плей-офф НХЛ от «Айлендерс» и покинул клуб. Ходили слухи о «Спартаке», «Авангарде», возвращении в НХЛ. Осенью Ковальчук был без клуба, а зимой решил вопрос.
Тогда 37-летний Ковальчук перешел в «Авангард», подписав контракт по схеме «1+1». Сообщалось о заработке – 20 миллионов рублей до конца сезона.
Его приход вызвал множество вопросов:
❓ Сработаются ли с тренером Бобом Хартли? Уже работали вместе, но это было 13 лет назад.
❓ Подходит ли ему клуб, соответствует ли его статусу?
❓ Успеет ли он набрать форму и принести пользу?
❓ А позволит ли возраст выйти на хороший уровень?
❓ Главное: усиление ли это вообще, а не пиар-ход?
Вопросы стандартные для любого трансфера, но уж очень актуальные именно здесь, поскольку внимание к вернувшейся из НХЛ звезде в любом случае было бы велико.
Начало было оптимистичным:
✅ В первой же игре (через четыре дня после перехода) забил «Куньлуню». Правда, пару раз удалился, а команда проиграла по буллитам (сам Ковальчук буллит не реализовал).
✅ Набирал в среднем по одному очку за матч, причем сосредоточился больше на ассистах. Был двухмесячный отрезок из 17 матчей, где Ковальчук не отметился голевой передачей лишь в пяти из них.
✅ Физическая форма превзошла ожидания – без просадок и провалов. С учетом еще и того, что в феврале Ковальчук залечивал травму.
В плей-офф Ковальчук сильно надоел «Автомобилисту», набирая очки в четырех матчах подряд, а в одном из них еще и отвесил дубль, забив победный гол в овертайме. С «Металлургом» вышло поскромнее – всего две голевые передачи. Дальнейшие 12 матчей – только пас и гол в игре с «Ак Барсом» (зато гол на 59-й минуте – «Авангард» так спас ничью, а потом победил в овертайме).
Какие еще истории были о Ковальчуке в КХЛ за это время:
⚔️ Рижское «Динамо» в январе расторгло контракт с Джорданом Мюрреем. Причина – украл клюшку Ковальчука. И это не шутка – Мюррей пришел после тренировки в чужую раздевалку и забрал ее, это подтвердили записи с камер наблюдения. «Это, конечно, из ряда вон выходящий случай. Мы все удивились такому поступку», – поражался председатель совета директоров «Динамо» Юрис Савицкис.
Ковальчук подтвердил тогда, что клюшка пропала. Как узнал причину – отреагировал: «Если кому-то нужна клюшка, всегда можно обратиться ко мне. Когда у меня она есть, я не отказываю никому». А Мюррей уехал играть в Швецию.
⚔️ Следом – еще один неприятный эпизод, но уже в игре. В начале матча против минского «Динамо» Ковальчук получил четыре минуты, две из которых – за оскорбление судей и неспортивное поведение, когда толкнул соперника.
⚔️ Уже в игре плей-офф против «Автомобилиста» Ковальчук влетел в колено Александру Щемерову и получил 5+20. А позже – еще и денежный штраф. «Никаких претензий к Илье – он хотел сыграть чисто. Так получилось, это стечение обстоятельств. Через некоторое время он позвонил, извинился», – сказал позже Щемеров.
Боб Хартли радуется. Особенно был доволен в марте после игры против «Автомобилиста»: «Я сказал ему, что у меня было впечатление, что я сегодня видел 22-летнего Ковальчука, когда он играл в НХЛ за «Атланту». Он летал по площадке и даже не потел, поэтому я выпускал его на дополнительные смены».
Знакомый тренер – еще одна из причин удачной игры Ковальчука за «Авангард». Вместе они были в «Атланте», где Хартли заставлял его лучше отрабатывать в обороне в обмен на игровое время в большинстве. Они не всегда ладили, иногда ссорились, но Хартли очень хорошо относился к Ковальчуку, а тот уважал его за умение разъяснить ошибки. «Мне нравится сейчас то, что я вижу – не только на льду, но и вне его. Он отличный лидер для команды», – радовался Хартли и сейчас, когда Ковальчук пополнил состав «Авангарда».
В 2010-х Ковальчук вернулся в Россию из «Нью-Джерси» – заиграл за СКА и выиграл два чемпионства. В 2021-м снова вернулся – уже после сезона, где играл за «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон», и дошел с «Авангардом» до финала.
Самое яркое воспоминание в России о Ковальчуке – в любом случае финал ЧМ-2008 в Канаде и его победный гол в овертайме. В НХЛ Ковальчук до сих пор на четвертом месте по заброшенным шайбам в овертаймах (17 голов). С «Автомобилистом» в плей-офф было два победных гола, в овертайме – один из них. Вышла бы очень красивая история с повторением подобного и против ЦСКА.