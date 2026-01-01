Илья Ковальчук

Дата рождения
15 апреля 1983 г.
Достижения
Олимпийский чемпион 2018 г.
Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Хоккей
ФХР назвала Ковальчука менеджером по работе с игроками НХЛ. Но тренер презентовал его как генменеджера сборной
#Илья Ковальчук
Хоккей
Ковальчук станет генменеджером хоккейной сборной России на Олимпиаде в Пекине. Знарок будет консультантом
#Илья Ковальчук
Хоккей
Ковальчук расторг контракт с «Авангардом». Он готовится к возвращению в НХЛ
#Илья Ковальчук
Хоккей
Ковальчук снова забил за «Авангард» – теперь «Салавату»
#Илья Ковальчук
Хоккей
Ковальчук забросил шайбу в дебютном матче за «Авангард»
#Илья Ковальчук
Хоккей
Илья Ковальчук перешел в «Авангард»
#Илья Ковальчук
Все новости
Материалы
Как начинался русский ютуб 15 лет назад: первое видео – клип на 300 просмотров, нарезки приколов и голы, Гоблин и Оксимирон
2
#ютуб и тв
2
Штаб сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022. Генменеджер Ковальчук, советник-президент и бывший тренер с фантомной ролью
#Россия (х)
«Авангард» впервые стал чемпионом КХЛ. Сумасшедший сезон с приходом Ковальчука, потерей капитана, лакросс-голом Шумакова и рекордом Буше
#Авангард
Как Ковальчук вернулся в КХЛ и сразу взял чемпионство: постоянно набирал очки, удалялся за удар в колено, однажды его клюшку стащил чужой игрок
#Илья Ковальчук
Нелепости с вратарями, травма лидера, месть бывшего тренера – так из Кубка Стэнли вылетела самая русская команда
1
#Вашингтон
1
Ковальчук в «Монреале»: как играет, что по контракту, почему именно здесь
#Илья Ковальчук
Все материалы