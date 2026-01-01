Илья Ковальчук

Дата рождения
15 апреля 1983 г.
Достижения
Олимпийский чемпион 2018 г.
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Хоккей
ФХР назвала Ковальчука менеджером по работе с игроками НХЛ. Но тренер презентовал его как генменеджера сборной
#Илья Ковальчук
Хоккей
Ковальчук станет генменеджером хоккейной сборной России на Олимпиаде в Пекине. Знарок будет консультантом
#Илья Ковальчук
Хоккей
Ковальчук расторг контракт с «Авангардом». Он готовится к возвращению в НХЛ
#Илья Ковальчук
Хоккей
Ковальчук снова забил за «Авангард» – теперь «Салавату»
#Илья Ковальчук
Хоккей
Ковальчук забросил шайбу в дебютном матче за «Авангард»
#Илья Ковальчук
Хоккей
Илья Ковальчук перешел в «Авангард»
#Илья Ковальчук
Хоккей
Главные переходы последнего дня обменов в НХЛ
#НХЛ
Хоккей
Ковальчук будет играть с Овечкиным за «Вашингтон»
#НХЛ
Хоккей
Посмотрите, как Ковальчук играет в хоккей с детьми на дворовой площадке
#Илья Ковальчук
Хоккей
Ковальчук – пятый из россиян по голам в НХЛ. Лидирует Овечкин
#Илья Ковальчук