Ковальчук – пятый из россиян по голам в НХЛ. Лидирует Овечкин

35-летний форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук забил гол в матче с «Вашингтоном», его команда проиграла 2:3. Забитая Ковальчуком шайба стала для него 13-й в сезоне, а в карьере НХЛ – 430-й по счету.



Ковальчук догнал Алексея Ковалева, но стоит выше него в рейтинге, поскольку провел на 451 матч меньше. Следующий ориентир – Павел Буре, у него 437 шайб.



Войти в тройку будет сложнее – у Александра Могильного 473 гола, у Сергея Федорова – 483. На первом месте с громадным отрывом идет Александр Овечкин – 649 заброшенных шайб.