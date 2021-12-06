Коннор Макдэвид
НХЛ
Лос-Анджелес (хоккей)
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#Коннор Макдэвид #НХЛ #Лос-Анджелес (хоккей)

Капитан «Эдмонтона» Макдэвид удален до конца матча НХЛ за толчок. После этого его клуб трижды пропустил и проиграл

4 часа назад

«Эдмонтон» проиграл «Лос-Анджелесу» в регулярном чемпионате НХЛ (1:5). Ключевым эпизодом матча стало удаление Коннора Макдэвида:

  • Оно произошло в третьем периоде при счете 1:2. Макдэвид толкнул соперника в спину, и тот ударился лицом о стекло.
  • Арбитры после видеопросмотра удалили Макдэвида до конца матча, а «Эдмонтон» на пять минут остался в меньшинстве. «Лос-Анджелес» за это время забросил три шайбы и победил.
  • Макдэвид – капитан «Эдмонтона» и один из лучших игроков на старте сезона НХЛ. Он занимает второе место в списке бомбардиров (16 голов, 26 ассистов).
     


 

«Эдмонтон» занимает третье место в Западной конференции после 23 матчей. Это его второе поражение после трех победных матчей. «Лос-Анджелес» идет пятым после 24 матчей. Он прервал серию из двух поражений.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
НХЛ
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