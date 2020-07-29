Итан Бир
НХЛ
Хоккей
Эдмонтон
Поделиться:
Комментарии:
1
#Итан Бир #НХЛ #Хоккей #Эдмонтон

Игрок «Эдмонтона» вышел на матч с фамилией на языке индейского народа Кри

29 июля, 11:50
Александр Плеханов

Хоккеист «Эдмонтона» Итан Бир родился в канадской провинции Саскачеван. Там живут индейцы Кри – именно на их языке написана фамилия на джерси Бира. Кри используют собственный алфавит, в котором есть много диалектов.

Официальный сайт НХЛ

Так Бир говорил перед матчем: «Для меня будет честью носить эту майку сегодня вечером. Я чувствую, что беру ее для всех игроков из числа коренных народов, которые были и до меня. Для детей из коренных народов, мечтающих сыграть в НХЛ».

В 2017 году Бир выступал на заседании Ассамблеи первых наций. Эта организация защищает права и продвигает интересы коренных народов в Канаде.

По индейцам Кри есть статистика за 2015 год: тогда в Канаде их насчитывали 317 тысяч человек. Треть проживала именно в Саскачеване. Из хоккеистов НХЛ к индейцам Кри принадлежал Джонатан Чичу – он был первым представителем народа в лиге. Позже Чичу играл в КХЛ за «Медвешчак», минское «Динамо» и «Слован».

Сам Чичу рассказывал, что язык индейцев Кри уже вымирает: «Немного понимаю, но не говорю. Хотя люди на нем общаются. Отец знает, мама тоже понимает. Но молодое поколение теряет язык. Наше племя уже не оторвано от внешнего мира, а вокруг один английский. С распространением телевидения язык начал вымирать».

Акция Итана Бира показывает, что все не так плохо. Его уже похвалил вождь племени Кри Уилтон Литтлчайлд. Самому Биру 23 года. С перерывом он играл за «Эдмонтон» в двух сезонах НХЛ. Этот – первый полноценный год для Бира в лиге. Провел 71 матч, сделал 5+16 по статистике. Бир вошел в список лучших новичков сезона от авторов официального сайта НХЛ.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Новый клуб НХЛ называется «Кракен». Это морское чудовище из скандинавских мифов. Но причем тут Сиэтл?
После хет-триков фанаты клубов НХЛ кидают на лед шляпы, кепки, шапки. Их забирают домой или отвозят в детские дома
Кросби повернут на суевериях. Ходит одинаковым путем, не говорит с мамой до игр, весь год носит одну грязную кепку
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
vladik12
30 июля, 10:53

"Эдмонтон" - это МакДэвид. Остальные внимания не стоят.

ответить
Все теги
#Итан Бир
#НХЛ
#Хоккей
#Эдмонтон