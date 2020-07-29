Игрок «Эдмонтона» вышел на матч с фамилией на языке индейского народа Кри

По индейцам Кри есть статистика за 2015 год: тогда в Канаде их насчитывали 317 тысяч человек. Треть проживала именно в Саскачеване. Из хоккеистов НХЛ к индейцам Кри принадлежал Джонатан Чичу – он был первым представителем народа в лиге. Позже Чичу играл в КХЛ за «Медвешчак», минское «Динамо» и «Слован».

Сам Чичу рассказывал, что язык индейцев Кри уже вымирает: «Немного понимаю, но не говорю. Хотя люди на нем общаются. Отец знает, мама тоже понимает. Но молодое поколение теряет язык. Наше племя уже не оторвано от внешнего мира, а вокруг один английский. С распространением телевидения язык начал вымирать».

Акция Итана Бира показывает, что все не так плохо. Его уже похвалил вождь племени Кри Уилтон Литтлчайлд. Самому Биру 23 года. С перерывом он играл за «Эдмонтон» в двух сезонах НХЛ. Этот – первый полноценный год для Бира в лиге. Провел 71 матч, сделал 5+16 по статистике. Бир вошел в список лучших новичков сезона от авторов официального сайта НХЛ.