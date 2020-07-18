После хет-триков фанаты клубов НХЛ кидают на лед шляпы, кепки, шапки. Их забирают домой или отвозят в детские дома

Традиция пошла с игрока «Чикаго» – он поспорил с владельцем магазина, что забьет три и получит подарок

В 1946-м нападающий «Чикаго» Алекс Калета с командой приехал к «Торонто». Перед игрой он выбрался в магазин одежды и присмотрел пальто и шляпу. На первое денег хватило, на второе – нет. Тогда он попросил у владельца магазина Сэмми Тафта подарок. Тот ответил: «Вот забьешь в следующем матче три шайбы, тогда и поговорим».

Калета запомнил. В том матче с «Торонто» он честно сделал хет-трик, а после вернулся в магазин. Тафт сдержал слово и подарил Калете шляпу. Об этом случае узнали журналисты чикагских газет. Калета, который до этого был не самым популярным персонажем в «Чикаго», быстро раскрутился.

На волне популярности в следующем интервью Калета сказал: по шляпе любому игроку «Чикаго», который тоже забросит три шайбы. В том сезоне он подарил пять шляп и дальше – слишком дорого.

Зато фанаты подхватили тему. Сначала после хет-триков всякие головные уборы кидали только фанаты «Чикаго». Потом традиция разошлась по всем клубам НХЛ.