После хет-триков фанаты клубов НХЛ кидают на лед шляпы, кепки, шапки. Их забирают домой или отвозят в детские дома
Например, вот так поздравляют Александра Овечкина:
Здесь – Джеффа Картера:
Вот – Тайлера Энниса:
Традиция пошла с игрока «Чикаго» – он поспорил с владельцем магазина, что забьет три и получит подарок
В 1946-м нападающий «Чикаго» Алекс Калета с командой приехал к «Торонто». Перед игрой он выбрался в магазин одежды и присмотрел пальто и шляпу. На первое денег хватило, на второе – нет. Тогда он попросил у владельца магазина Сэмми Тафта подарок. Тот ответил: «Вот забьешь в следующем матче три шайбы, тогда и поговорим».
Калета запомнил. В том матче с «Торонто» он честно сделал хет-трик, а после вернулся в магазин. Тафт сдержал слово и подарил Калете шляпу. Об этом случае узнали журналисты чикагских газет. Калета, который до этого был не самым популярным персонажем в «Чикаго», быстро раскрутился.
На волне популярности в следующем интервью Калета сказал: по шляпе любому игроку «Чикаго», который тоже забросит три шайбы. В том сезоне он подарил пять шляп и дальше – слишком дорого.
Зато фанаты подхватили тему. Сначала после хет-триков всякие головные уборы кидали только фанаты «Чикаго». Потом традиция разошлась по всем клубам НХЛ.
Сегодня все удобно: можешь кинуть кепку и вернуть ее обратно
Когда-то клубы НХЛ боролись с этой традицией, но их никто не слушал. Тогда они придумали, как получать из этого пользу.
После хет-трика Остона Мэттьюса в матче против «Оттавы» в 2016-м люди из «Торонто» рассказали, что делают, когда фанаты забрасывают лед шапками:
1. Собирают и складируют их в специальной комнате на арене.
2. Затем на две недели там запускается пункт выдачи кепок. Чтобы получить кепку обратно, фанат должен точно и детально описать ее. Именно поэтому некоторые рисуют на ней маркером какой-нибудь знак.
3. Оставшиеся кепки через две недели отвозят в детские дома, школы, больницы и детские сады.
Есть примеры, когда хоккеисты сами устраивают благотворительность из этой акции. В сезоне-2010/11 Эрик Стаал сделал три хет-трика за «Каролину» и лично отвез детям 500 шапок.
Иногда хоккеисты и клубы хранят шапки после хет-триков: камеры ловили, как Овечкин забирал со льда кепки и оставлял себе, а в залах славы «Коламбуса» и «Филадельфии» хранятся кепки после важных хет-триков.