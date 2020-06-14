- Детройт (х)
- НХЛ
- Хоккей
Фанаты «Детройта» кидают на лед мертвых осьминогов. Традиции уже больше 50 лет, хотя клуб борется с ней
60 лет назад плей-офф НХЛ состоял из двух полуфиналов и финала. Соответственно, чтобы взять Кубок Стэнли, нужно было победить дважды по 4:0 в общем счете серий. В сезоне-1951/52 в плей-офф вышли «Детройт», «Торонто», «Монреаль» и «Бостон».
«Детройт» тогда играл в полуфинале с «Торонто». Перед первым (домашним) матчем братья Питер и Джеральд Кузимано – владельцы местного рыбного магазина – выбросили на лед осьминога. Их поймали, и уже в полиции Кузимано объяснили странный поступок: восемь щупалец осьминога = восемь побед = Кубок Стэнли.
Братьев Кузимано не закрыли за выходку. Они выплатили штраф, попрощались с хоккеем на некоторое время (клуб запретил им посещать стадион на 2 года), но ритуал подействовал. «Детройт» в полуфинале разломал «Торонто» с общим счетом в серии 4:0, а в финале четырежды победил «Монреаль».
«Детройт» и его болельщики поверили в силу осьминогов, а с Кузимано сняли наказание и допустили к арене. С того момента фанаты «Детройта» регулярно забрасывали лед перед матчами осьминогами. Причем как игрушечными, так и настоящими. В 1995-м перед одним из матчей плей-офф «Детройта» болельщики кинули 38 осьминогов, самый большой весил 17 килограмм.
Во всей этой теме нашли проблему. «Детройт» жаловался на огромную работу для бригады для очистки льда. НХЛ, проведя специальное расследование, выяснила, что слизь, выделяемая щупальцами осьминогов, портит лед – ее очень трудно убрать.
Со временем эту традицию запретили. А «Детройт» очень просто договорился с болельщиками: до матчей и (иногда) в перерывах на лед выбегал водитель ледозаливочной машины Эл Соботка и размахивал осьминогом над головой. Однажды слизь все равно слетела с щупальца, и НХЛ оштрафовала «Детройт» на 10 тысяч долларов. Потом Лига смягчила наказание и ограничилась устным предупреждением в адрес руководства клуба.
Возле старой арены «Детройта» были несколько рыбных магазинов «Супер Фиш». В них болельщики покупали осьминогов в комплекте с инструкцией, помогающей избавиться от слизи, перчатками и специальной переноской. Боссы «Детройта» специально удостоверились, что рядом с новой ареной (открытой в 2017-м) таких магазинов нет.
Сейчас «Детройт» запретил своим болельщикам бросать осьминогов на лед – с ними иногда появляются сотрудники стадиона. Зато рядом с хоккеистами постоянно тусуется маскот – фиолетовый осьминог Эл (назвали в честь Соботки).
Болельщики, несмотря на запреты, все равно иногда бросают осьминогов на лед. В первом матче на «Литт Сизарс» фанат по имени Ник Хорват бросил сразу двух осьминогов. За это «Детройт» навсегда забанил его на посещение домашних матчей.
«Я бы понял, если бы меня оштрафовали на год, я бы потерпел. Но навсегда – это слишком жестокий запрет».