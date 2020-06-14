Фанаты «Детройта» кидают на лед мертвых осьминогов. Традиции уже больше 50 лет, хотя клуб борется с ней

Братьев Кузимано не закрыли за выходку. Они выплатили штраф, попрощались с хоккеем на некоторое время (клуб запретил им посещать стадион на 2 года), но ритуал подействовал. «Детройт» в полуфинале разломал «Торонто» с общим счетом в серии 4:0, а в финале четырежды победил «Монреаль».

«Детройт» и его болельщики поверили в силу осьминогов, а с Кузимано сняли наказание и допустили к арене. С того момента фанаты «Детройта» регулярно забрасывали лед перед матчами осьминогами. Причем как игрушечными, так и настоящими. В 1995-м перед одним из матчей плей-офф «Детройта» болельщики кинули 38 осьминогов, самый большой весил 17 килограмм.

Во всей этой теме нашли проблему. «Детройт» жаловался на огромную работу для бригады для очистки льда. НХЛ, проведя специальное расследование, выяснила, что слизь, выделяемая щупальцами осьминогов, портит лед – ее очень трудно убрать.

Со временем эту традицию запретили. А «Детройт» очень просто договорился с болельщиками: до матчей и (иногда) в перерывах на лед выбегал водитель ледозаливочной машины Эл Соботка и размахивал осьминогом над головой. Однажды слизь все равно слетела с щупальца, и НХЛ оштрафовала «Детройт» на 10 тысяч долларов. Потом Лига смягчила наказание и ограничилась устным предупреждением в адрес руководства клуба.