Гонщик Формулы 1 пьет шампанское из ботинка, когда попадает на подиум. Угощает партнеров, соперников и зрителей

Никто точно не знает, когда и как именно возникла традиция пить алкоголь из ботинка. Одна из версий – в начале прошлого века на торжественном мероприятии подвыпивший помощник Принца Генриха Прусского подобрал ботинок, слетевший с танцора, налил туда шампанское и выпил.

Традиция распространилась в Германии. Раньше после побед в сражениях Первой мировой войны немецкие солдаты пили пиво из сапога командира. Сейчас на Октоберфесте люди хлещут пиво из стеклянной обуви.

В Австралии тоже есть пивные фестивали, а питье из обуви назвали термином shoey. По правилам, участник во время празднования либо снимает ботинок с себя, либо борется с другом и снимает ботинок с него. После этого туда выливают литр холодного пива – что останется, то участник и выпивает.