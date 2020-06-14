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Гонщик Формулы 1 пьет шампанское из ботинка, когда попадает на подиум. Угощает партнеров, соперников и зрителей
Обычная картина после каждого попадания Даниэля Риккардо из «Рено» на подиум: дождавшись окончания церемонии награждения, он снимает ботинок, наливает туда шампанское, часть выпивает, часть предлагает партнерам по команде, часть выливает на зрителей.
Никто точно не знает, когда и как именно возникла традиция пить алкоголь из ботинка. Одна из версий – в начале прошлого века на торжественном мероприятии подвыпивший помощник Принца Генриха Прусского подобрал ботинок, слетевший с танцора, налил туда шампанское и выпил.
Традиция распространилась в Германии. Раньше после побед в сражениях Первой мировой войны немецкие солдаты пили пиво из сапога командира. Сейчас на Октоберфесте люди хлещут пиво из стеклянной обуви.
В Австралии тоже есть пивные фестивали, а питье из обуви назвали термином shoey. По правилам, участник во время празднования либо снимает ботинок с себя, либо борется с другом и снимает ботинок с него. После этого туда выливают литр холодного пива – что останется, то участник и выпивает.
Как это пришло в спорт
В 2015-м гонщик Джек Миллер выиграл Гран-при в Ассене в MotoGP. После церемонии награждения он стянул с себя ботинок и выпил из него шампанское. Зрителям понравился трюк Миллера, а руководство «Дукати», за которую он тогда гонял, его не оценило – оштрафовало на несколько тысяч евро. С тех пор Миллер не праздновал так победы, даже когда перешел в «Дукати».
В 2016-м Даниэль Риккардо поддержал эту тему:
«Однажды мне захотелось сделать что-то крутое. В 2016-м в Германии [занял второе место] я залил шампанское в ботинок и выпил. Макс Ферстаппен [бывший партнер Риккардо по «Ред Буллу»] стоял рядом и говорил: «Рик, что ты творишь? Остановись, придурок». Мне было плевать, я веселился».
Сам Риккардо как-то ответил на вопрос, не противно ли пить из ботинка: «Нет, если шампанское холодное, потому что так оно уничтожает запах и привкус пота. А вот если туда налить что-то теплое, то ты почувствуешь пот и тебя стошнит».
Риккардо не только пьет из ботинка сам, но и предлагает это партнерам по команде, соперникам и даже зрителям. Из него пили Макс Ферстаппен:
Босс «Ред Булла» Кристиан Хорнер тоже пробовал. Потом он говорил: «Все хорошо, я готов исполнять любые прихоти пилотов, лишь бы они побеждали. Надеюсь, у Даниэля нет грибка».
Из ботинка Риккардо пили и соперники. Эмоции Нико Росберга:
Марк Уэббер, Патрик Стюарт и Джерард Батлер как-то застали победы Риккардо. Выпили и они:
Боссам Формулы 1 настолько понравилась эта традиция, что они придумали специальный мерч. Теперь Формула продает бокалы, кружки, подстаканники, футболки с пьющим из ботинка Риккардо в Сингапуре, США, Мексике, Канаде, Австралии. Также Формула 1 запатентовала празднование до 2027 года в 25 странах.
Риккардо оценил работу маркетологов Ф1:
«Круто, что они придумали, как заработать на этом денег. Как-нибудь я подкину им еще одну идею – после победы налью шампанское в шлем и выпью оттуда. Разумеется, я шучу. Но кто знает, что взбредет мне в голову».