Влияние коронавируса на Формулу 1: перенос технического регламента, огромные убытки серии и разговоры о банкротстве команд

Новый технический регламент – революция. Но из-за вируса он сдвинулся на год вперед

В 2021-м все команды Формулы 1 должны были перейти к новому регламенту, который привнесет крупнейшие изменения в этом тысячелетии. Вот его главные особенности:

• Резко сокращены расходы на разработку и производство. Нововведение направлено на уменьшение разрывов между сильными и слабыми командами. Предполагается, что потолок бюджетов снизят до 175 миллионов долларов на сезон.

При этом маленькие команды голосуют за 100 миллионов, большие не рассматривают отметки ниже 150 миллионов.

• Команды Формулы 1 уменьшат прижимную силу болидов. За счет нее болиды показывали самую высокую скорость в истории серии. Но она совершенно убила обгоны: из-за нее сложнее маневрировать при поворотах, что увеличивает разрывы между гонщиками.

Поэтому теоретические изменения такие: при отставании менее чем в 10 метров от автомобиля соперника машина должна терять 5-10% прижимной силы. Сейчас потеря прижимной силы составляет 50%.

• Команды перейдут на прочную резину – новая не будет изнашиваться так часто.

• Вес болида с введением нового технического регламента увеличится на 25 кг. В тоже время в Формуле 1 продолжают бороться за уменьшение веса болидов – о важности этого пункта неоднократно говорили Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен.

• Ряд небольших технических нововведений: новые тормоза, бензин, изменения переднего антикрыла, боковых понтонов, изменение длины болидов (уменьшится на 40 см), увеличение размеров кабины пилотов (ориентировано на высоких пилотов), запрет на гидравлические подвески и т.д.

• Формула 1 ужесточит некоторые правила. Например, сейчас команды могут закупать у друг друга детали, но в 2022-м Формула 1 добавит одного поставщика на всю серию. Плюс Формула 1 всерьез взялась за проверку легальности закупаемых деталей.