Влияние коронавируса на Формулу 1: перенос технического регламента, огромные убытки серии и разговоры о банкротстве команд
Коронавирус за считанные дни после начала эпидемии приостановил все ведущие лиги и турниры. Вирус сильно повлиял и на Формулу 1. На старте сезона отменились восемь Гран-при. Следующий (канадский) состоится 14 июня, но и он под сомнением – из-за неудовлетворительной эпидемиологической ситуации в мире.
Месяц эпидемии – кошмар для серии.
Новый технический регламент – революция. Но из-за вируса он сдвинулся на год вперед
В 2021-м все команды Формулы 1 должны были перейти к новому регламенту, который привнесет крупнейшие изменения в этом тысячелетии. Вот его главные особенности:
• Резко сокращены расходы на разработку и производство. Нововведение направлено на уменьшение разрывов между сильными и слабыми командами. Предполагается, что потолок бюджетов снизят до 175 миллионов долларов на сезон.
При этом маленькие команды голосуют за 100 миллионов, большие не рассматривают отметки ниже 150 миллионов.
• Команды Формулы 1 уменьшат прижимную силу болидов. За счет нее болиды показывали самую высокую скорость в истории серии. Но она совершенно убила обгоны: из-за нее сложнее маневрировать при поворотах, что увеличивает разрывы между гонщиками.
Поэтому теоретические изменения такие: при отставании менее чем в 10 метров от автомобиля соперника машина должна терять 5-10% прижимной силы. Сейчас потеря прижимной силы составляет 50%.
• Команды перейдут на прочную резину – новая не будет изнашиваться так часто.
• Вес болида с введением нового технического регламента увеличится на 25 кг. В тоже время в Формуле 1 продолжают бороться за уменьшение веса болидов – о важности этого пункта неоднократно говорили Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен.
• Ряд небольших технических нововведений: новые тормоза, бензин, изменения переднего антикрыла, боковых понтонов, изменение длины болидов (уменьшится на 40 см), увеличение размеров кабины пилотов (ориентировано на высоких пилотов), запрет на гидравлические подвески и т.д.
• Формула 1 ужесточит некоторые правила. Например, сейчас команды могут закупать у друг друга детали, но в 2022-м Формула 1 добавит одного поставщика на всю серию. Плюс Формула 1 всерьез взялась за проверку легальности закупаемых деталей.
Новый технический регламент направлен на: а) Повышения конкуренции в серии – в связи с неравными условиями борьбы между частными командами и производителями; б) Улучшения условий для пилотов – теперь гонки, по мнению руководства серии, должны быть безопаснее; в) Улучшенную визуализацию болидов – вместе с техническими изменениями Формула 1 планировала видоизменить машины (сделать их более стильными).
Изначально новый технический регламент был намечен на 2021-й, но из-за отмены ряда Гран-при его перенесли на 2022-й год.
Генеральный директор Формулы 1 Чейз Кэри уже сказал: «Да, это правда, мы перенесли введение нового технического регламента на 2022 год. Я очень сожалею, что так вышло, но мы не могли поступить иначе: так требует ситуация, которая складывается в мире прямо сейчас».
У самой Формулы 1 убыток почти в 100 миллионов долларов. Коронавирус убивает небольшие команды (представители «Уильямс» уже напряглись)
В конце февраля, когда ситуация с коронавирусом находилась на начальной стадии развития и отменялись только первые Гран-при, журналист Forbes Кристиан Зильт посчитал: в 2020-м Формула 1 потеряет 85 миллионов долларов из-за отмены этапов.
Исследование Зильта опубликовали в конце февраля. За месяц появились весомые доказательства его теории. Впервые за всю историю существования Формулы 1 ее акции упали так резко и низко – на 43,9%. По итогам торгов на 30 марта стоимость Формулы 1 составляла 2,8 миллиарда долларов – это всего на миллиард больше минимальной стоимости серии в новейшей истории (отметка от марта-2001).
Пока что невозможно придумать, что делать серии в этой ситуации, чтобы хоть как-то уравнять доходы и расходы (хотя Кэри говорит, что он и его помощники работают над этим). Не поможет даже проведение гонок при пустых трибунах – большой процент от доходов серия получает от продажи билетов и бронирования гостиничных номеров через сервисы.
И это только потери Формулы 1. Команды из-за коронавируса страдают сильнее. Выплаты за предыдущий сезон (призовые и по договору) производятся весь следующий год. Сейчас гонок нет – следовательно, нет и выплат. Кроме того, нет и каких-то плюшек от спонсоров. Так доходы команд Формулы 1 за несколько месяцев 2020-го сводятся практически к нулевому показателю.
Некоторые команды всерьез забеспокоились за свою жизнеспособность по итогам, когда мир избавится от коронавируса. К примеру, Клэр Уильямс (руководитель команды «Уильямс») уже сказала:
«Нам нужно проконсультироваться с руководством Формулы 1 по поводу страховок за отмены гонок. Иначе коронавирус создаст крайне тяжелые условия для многих команд. Что касается команды «Уильямс», то да, мы очень пострадаем от коронавируса. Возможно, это не только сделает нас главным аутсайдером серии, но приблизит нашу команду к страшному (здесь Уильямс, видимо, говорила о банкротстве)».
Интересно, что босс другой небольшой команды Формулы 1 – «Альфа Таури» (за нее гоняет наш Квят) – Франц Тост признает, что коронавирус делает больно маленьким коллективам, но даже находит положительные стороны:
«Плохая сторона этой ситуации – небольшие команды, как мы, обречены на очень скромное существование. Хорошая – в 2021-м, когда будем готовиться к новому регламенту, мы будем делать это в условиях уменьшенного бюджета».