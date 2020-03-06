Большое интервью с Алексеем Поповым – как случайно прийти в журналистику и стать звездой гонок

– Вы пять лет назад сказали, что у вас почти не бывает отпусков. Единственный отдых для вас – берете машину и ездите по городам несколько дней. До сих пор так?

– Знаете, январь – это программы (например, «Все на Матч!»), февраль – это гонки и регби. Условно: во второй половине декабря я пытаюсь отдыхать.

– Я слежу за вашими соцсетями – там постоянно посты по гонкам. Кажется, вы вообще никогда не выключаетесь. Что в вашем понимании отдых?

– Я не выключаюсь, даже когда нарочно выключаю все социальные сети. Перед Новым годом, например, продлили контракт с Леклером, после – сразу с Ферстаппеном. Я об этом не сделал ни одного сообщения, просто ждал первый подкаст, чтобы спокойно рассказать об этом. То есть я себе позволил не существовать в режиме информагенства. Но я заранее предупреждал читателей, что мои соцсети берут паузу.

До этого я действительно выкладывал все самое важное. Я подписан на огромное число иностранных изданий. Каждый день я все это читаю. В самый разгар своего отдыха, когда я совсем ничем не занят, я около двух часов каждый день все равно посвящаю новостям. Это не потому, что меня кто-то заставляет или проверит. Просто я считаю, что должен быть в теме.

Попов много путешествует. В этой части он рассказывает про первые командировки, непонятный Китай и Австралию

– Сколько стран вы уже посетили?

– Как минимум все, где есть гонки. То есть все страны, где проводится 21 этап – я там был. Дальше еще куча стран, где гонки были, но уже не проходят: Южная Корея, Турция, Аргентина, Португалия, Малайзия.

Понимаете, страна – это понятие растяжимое. Ведь есть Ватикан, а есть страны на полконтинента, и хочется побывать там во всех местах. Плюс я был по другим делам: где-то по работе, где-то отдыхал просто.

– Самая запоминающаяся поездка в карьере?

– Я не могу выделить одну поездку, поэтому перечислю несколько. Прежде всего – моя первая командировка как комментатора. Это было в 1992 году, мы поехали в Маньи-Кур во Францию. На тот момент мне не было даже восемнадцати. Мне не просто приходилось делать туда визу, от родителей требовалось разрешение на выезд. А я уже работал, и меня послали в командировку. Самое интересное: это действительно произошло не по блату. Родители не имели никакого отношения к журналистике.

Когда мы туда прилетели, во Франции была всеобщая забастовка. Водители грузовиков перегородили все дороги (тогда ввели правила с проколами и штрафные баллы), всю страну. Если от аэропорта до нужно места (около 200 км) в обычное время мы бы доехали за три часа, то так мы добирались полсуток. Приехали уже в глубокий вечер, гостиниц не оказалось – наши номера отдали кому-то.

– Стрессовали?

– Наверное, это был стресс для взрослых коллег. У меня все перекрывало ощущение, что я вот-вот увижу гонку изнутри, а не по телеку. На следующий день мы попали на автодром. Я впервые вижу машины своими глазами, они проезжают мимо – этот момент я не забуду никогда.