Альфа Таури

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Формула 1
Определились составы команд Формулы 1 на сезон. Гуаньюй станет первым китайским пилотом в истории турнира
#Чжоу Гуаньюй
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Влияние коронавируса на Формулу 1: перенос технического регламента, огромные убытки серии и разговоры о банкротстве команд
#Формула 1
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