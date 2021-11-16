Определились составы команд Формулы 1 на сезон. Гуаньюй станет первым китайским пилотом в истории турнира

«Альфа Ромео» последней из команд Формулы 1 объявила состав на новый сезон. Теперь определились все участники турнира:

«Альпин»: Фернандо Алонсо, Эстебан Окон

«Альфа Ромео»: Валттери Боттас, Чжоу Гуаньюй

«Альфа Таури»: Пьер Гасли, Юки Цунода

«Астон Мартин»: Себастьян Феттель, Ланс Стролл

«Макларен»: Ландо Норрис, Даниэль Риккардо

«Мерседес»: Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен, Серхио Перес

«Уильямс»: Николас Латифи, Алекс Албон

«Феррари»: Шарль Леклер, Карлос Сайнс

«Хаас»: Мик Шумахер, Никита Мазепин

22-летний Чжоу Гуаньюй будет первым китайским пилотом в истории Формулы 1. Сейчас он выступает в Формуле 2 и в следующем сезоне сменит Антонио Джовинацци, который выступал за «Альфа Ромео» с 2018 года.

Гуаньюй станет напарником Боттаса, который сейчас выступает за «Мерседес» (второй пилот).