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#Чжоу Гуаньюй #Альпин #Альфа Таури #Астон Мартин #Макларен #Мерседес #Ред Булл #Уильямс #Феррари #Хаас

Определились составы команд Формулы 1 на сезон. Гуаньюй станет первым китайским пилотом в истории турнира

5 часов назад

Чжоу Гуаньюй – первый китайский пилот Формулы 1

сайт Формулы 1

«Альфа Ромео» последней из команд Формулы 1 объявила состав на новый сезон. Теперь определились все участники турнира:

  • «Альпин»: Фернандо Алонсо, Эстебан Окон
  • «Альфа Ромео»: Валттери Боттас, Чжоу Гуаньюй
  • «Альфа Таури»: Пьер Гасли, Юки Цунода
  • «Астон Мартин»: Себастьян Феттель, Ланс Стролл
  • «Макларен»: Ландо Норрис, Даниэль Риккардо
  • «Мерседес»: Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл
  • «Ред Булл»: Макс Ферстаппен, Серхио Перес
  • «Уильямс»: Николас Латифи, Алекс Албон
  • «Феррари»: Шарль Леклер, Карлос Сайнс
  • «Хаас»: Мик Шумахер, Никита Мазепин

22-летний Чжоу Гуаньюй будет первым китайским пилотом в истории Формулы 1. Сейчас он выступает в Формуле 2 и в следующем сезоне сменит Антонио Джовинацци, который выступал за «Альфа Ромео» с 2018 года.

Гуаньюй станет напарником Боттаса, который сейчас выступает за «Мерседес» (второй пилот).

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Источник:
сайт Формулы 1
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#Уильямс
#Феррари
#Хаас