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Определились составы команд Формулы 1 на сезон. Гуаньюй станет первым китайским пилотом в истории турнира
5 часов назад
«Альфа Ромео» последней из команд Формулы 1 объявила состав на новый сезон. Теперь определились все участники турнира:
- «Альпин»: Фернандо Алонсо, Эстебан Окон
- «Альфа Ромео»: Валттери Боттас, Чжоу Гуаньюй
- «Альфа Таури»: Пьер Гасли, Юки Цунода
- «Астон Мартин»: Себастьян Феттель, Ланс Стролл
- «Макларен»: Ландо Норрис, Даниэль Риккардо
- «Мерседес»: Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл
- «Ред Булл»: Макс Ферстаппен, Серхио Перес
- «Уильямс»: Николас Латифи, Алекс Албон
- «Феррари»: Шарль Леклер, Карлос Сайнс
- «Хаас»: Мик Шумахер, Никита Мазепин
22-летний Чжоу Гуаньюй будет первым китайским пилотом в истории Формулы 1. Сейчас он выступает в Формуле 2 и в следующем сезоне сменит Антонио Джовинацци, который выступал за «Альфа Ромео» с 2018 года.
Гуаньюй станет напарником Боттаса, который сейчас выступает за «Мерседес» (второй пилот).
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