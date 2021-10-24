Босс команды Формулы 1 боится игл. Но для борьбы со страхом набил тату в честь гонщика. Еще один босс проиграл спор на тату в честь того же гонщика
Даниэль Риккардо из «Макларена» – возможно, самый веселый пилот Формулы 1. Мы уже писали о его традиции после побед: снимает ботинок, наливает туда шампанское, пьет сам и предлагает другим гонщикам, которые забрались на подиум. И они, кстати, соглашаются.
Гонщик Формулы 1 пьет шампанское из ботинка, когда попадает на подиум. Угощает партнеров, соперников и зрителей
Сейчас – новая тема с Риккардо: из-за него руководители команд бьют татуировки.
Первый случай. В прошлом сезоне Риккардо гонял за «Рено» и перед Гран-при Айфеля поспорил с руководителем команды Сирилом Абитебулем: если он занимает место на подиуме, то Абитебул бьет тату.
Тогда Абитебул рассказывал: «Это было перед гоночным уик-эндом в Сильверстоуне. После нескольких кружек пива Даниэль показал мне свою новую татуировку. Я спросил: «Как ты вообще до такого дошел? Почему вдруг такой эскиз?» Дэн ответил: «Да я просто шел мимо тату-салона и вдруг захотел сделать новую татуировку». Я предложил ему набить татуировку, если он займет подиум. Я человек слова, поэтому сдержу свое обещание. Мне нужно только определиться с размером и местом».
11 октября Риккардо занял третье место на Гран-при Айфеля. Прошло больше года, ни Риккардо, ни Абитебуля уже нет в «Рено». Но Абитебул так и не сделал татуировку. Хотя недавно сказал: «Я помню наш спор. Я сделаю тату – уже отправил несколько эскизов Дэну. Жду от него одобрения».
Второй случай. Сейчас татуировку сделал уже руководитель команды «Макларен» Зак Браун. «Макларен» на Гран-при Монцы в сентябре занял первое и второе места (Риккардо – первый, Ландо Норрис – второй). И Браун набил татуировку в честь этой победы. На эскизе была схема трассы в Монце и дата победы «Макларена».
Для «Макларена» это историческая победа: первый победный дубль с 2010-го и первая победа в Формуле 1 с 2012-го. Для самого Риккардо это была первая победа в сезоне.
Как Браун делал эту татуировку:
Результат:
Сам Браун говорил, что он сделал тату в рамках проекта Sky Sports. В нем руководители команд номинируют других – чтобы те сделали что-то, что их сильно пугает. Зак Браун рассказывал:
«В прошлом году меня номинировал Тото [Вольфф – босс «Мерседеса»]. Меня сильно пугают иглы. Поэтому я подумал: «Хм, будет весело и страшно набить татуировку». И я вспомнил, что Даниэль сходит с ума из-за татуировок. Вообще я рассчитывал на его поддержку: он мог бы и подержать меня за руку – было ужасно больно».
Еще Браун проиграл пари Риккардо. Перед началом сезона босс «Макларена» пообещал Риккардо дать винтажный автомобиль НАСКАР 1984 года, если тот заберется на подиум в любой гонке. Риккардо взял первое место в Монце – и покатался на автомобиле после тренировки в Остине (где 24 октября пройдет очередная гонка Формулы 1).