Босс команды Формулы 1 боится игл. Но для борьбы со страхом набил тату в честь гонщика. Еще один босс проиграл спор на тату в честь того же гонщика

Даниэль Риккардо из «Макларена» – возможно, самый веселый пилот Формулы 1. Мы уже писали о его традиции после побед: снимает ботинок, наливает туда шампанское, пьет сам и предлагает другим гонщикам, которые забрались на подиум. И они, кстати, соглашаются.

Гонщик Формулы 1 пьет шампанское из ботинка, когда попадает на подиум. Угощает партнеров, соперников и зрителей

Сейчас – новая тема с Риккардо: из-за него руководители команд бьют татуировки.

Первый случай. В прошлом сезоне Риккардо гонял за «Рено» и перед Гран-при Айфеля поспорил с руководителем команды Сирилом Абитебулем: если он занимает место на подиуме, то Абитебул бьет тату.

Тогда Абитебул рассказывал: «Это было перед гоночным уик-эндом в Сильверстоуне. После нескольких кружек пива Даниэль показал мне свою новую татуировку. Я спросил: «Как ты вообще до такого дошел? Почему вдруг такой эскиз?» Дэн ответил: «Да я просто шел мимо тату-салона и вдруг захотел сделать новую татуировку». Я предложил ему набить татуировку, если он займет подиум. Я человек слова, поэтому сдержу свое обещание. Мне нужно только определиться с размером и местом».

11 октября Риккардо занял третье место на Гран-при Айфеля. Прошло больше года, ни Риккардо, ни Абитебуля уже нет в «Рено». Но Абитебул так и не сделал татуировку. Хотя недавно сказал: «Я помню наш спор. Я сделаю тату – уже отправил несколько эскизов Дэну. Жду от него одобрения».

Второй случай. Сейчас татуировку сделал уже руководитель команды «Макларен» Зак Браун. «Макларен» на Гран-при Монцы в сентябре занял первое и второе места (Риккардо – первый, Ландо Норрис – второй). И Браун набил татуировку в честь этой победы. На эскизе была схема трассы в Монце и дата победы «Макларена».

Для «Макларена» это историческая победа: первый победный дубль с 2010-го и первая победа в Формуле 1 с 2012-го. Для самого Риккардо это была первая победа в сезоне.

Как Браун делал эту татуировку: