Даниэль Риккардо
Формула 1
Макларен
Поделиться:
Комментарии:
0
#Даниэль Риккардо #Формула 1 #Макларен

Босс команды Формулы 1 боится игл. Но для борьбы со страхом набил тату в честь гонщика. Еще один босс проиграл спор на тату в честь того же гонщика

14 минут назад
Илья Егоров

твиттер «Макларена»

Даниэль Риккардо из «Макларена» – возможно, самый веселый пилот Формулы 1. Мы уже писали о его традиции после побед: снимает ботинок, наливает туда шампанское, пьет сам и предлагает другим гонщикам, которые забрались на подиум. И они, кстати, соглашаются.

Гонщик Формулы 1 пьет шампанское из ботинка, когда попадает на подиум. Угощает партнеров, соперников и зрителей

Сейчас – новая тема с Риккардо: из-за него руководители команд бьют татуировки.

Первый случай. В прошлом сезоне Риккардо гонял за «Рено» и перед Гран-при Айфеля поспорил с руководителем команды Сирилом Абитебулем: если он занимает место на подиуме, то Абитебул бьет тату.

Тогда Абитебул рассказывал: «Это было перед гоночным уик-эндом в Сильверстоуне. После нескольких кружек пива Даниэль показал мне свою новую татуировку. Я спросил: «Как ты вообще до такого дошел? Почему вдруг такой эскиз?» Дэн ответил: «Да я просто шел мимо тату-салона и вдруг захотел сделать новую татуировку». Я предложил ему набить татуировку, если он займет подиум. Я человек слова, поэтому сдержу свое обещание. Мне нужно только определиться с размером и местом».

11 октября Риккардо занял третье место на Гран-при Айфеля. Прошло больше года, ни Риккардо, ни Абитебуля уже нет в «Рено». Но Абитебул так и не сделал татуировку. Хотя недавно сказал: «Я помню наш спор. Я сделаю тату – уже отправил несколько эскизов Дэну. Жду от него одобрения».

Второй случай. Сейчас татуировку сделал уже руководитель команды «Макларен» Зак Браун. «Макларен» на Гран-при Монцы в сентябре занял первое и второе места (Риккардо – первый, Ландо Норрис – второй). И Браун набил татуировку в честь этой победы. На эскизе была схема трассы в Монце и дата победы «Макларена».

Для «Макларена» это историческая победа: первый победный дубль с 2010-го и первая победа в Формуле 1 с 2012-го. Для самого Риккардо это была первая победа в сезоне.

Как Браун делал эту татуировку:

Результат:

Сам Браун говорил, что он сделал тату в рамках проекта Sky Sports. В нем руководители команд номинируют других – чтобы те сделали что-то, что их сильно пугает. Зак Браун рассказывал:

«В прошлом году меня номинировал Тото [Вольфф – босс «Мерседеса»]. Меня сильно пугают иглы. Поэтому я подумал: «Хм, будет весело и страшно набить татуировку». И я вспомнил, что Даниэль сходит с ума из-за татуировок. Вообще я рассчитывал на его поддержку: он мог бы и подержать меня за руку – было ужасно больно».

Еще Браун проиграл пари Риккардо. Перед началом сезона босс «Макларена» пообещал Риккардо дать винтажный автомобиль НАСКАР 1984 года, если тот заберется на подиум в любой гонке. Риккардо взял первое место в Монце – и покатался на автомобиле после тренировки в Остине (где 24 октября пройдет очередная гонка Формулы 1).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Илья Егоров
Автор и редактор. Италия, «Формула 1», «Бавария» и биографии.
Еще по теме
Ливни в Сочи чуть не сорвали квалификацию Формулы 1. Хэмилтон из-за мокрой трассы врезался в стену
Два болида Формулы 1 врезались друг в друга: колесо прошло рядом с головой Хэмилтона
🥪 Что остановит дорогущий болид Формулы 1? Обертка от сэндвича! Так провалилось возвращение Фернандо Алонсо
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Даниэль Риккардо
#Формула 1
#Макларен