🥪 Что остановит дорогущий болид Формулы 1? Обертка от сэндвича! Так провалилось возвращение Фернандо Алонсо

Гонщик «Альпин» (бывший Renault) Фернандо Алонсо снялся с Гран-при Бахрейна по ходу гонки. Алонсо держался в очковой зоне и мог попасть в первую десятку, но у болида возникли проблемы с тормозами. Они слишком сильно нагрелись.

Только после гонки команда разобрала автомобиль и внутри тормозного канала нашла обертку от сэндвича.

Исполнительный директор «Альпин» Марцин Будковски говорит:

«Мы закончили гонку из соображений безопасности. Это очень неудачная гонка для Алонсо, с учетом того, как сильно он смотрелся на трассе».