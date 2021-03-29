🥪 Что остановит дорогущий болид Формулы 1? Обертка от сэндвича! Так провалилось возвращение Фернандо Алонсо
Гонщик «Альпин» (бывший Renault) Фернандо Алонсо снялся с Гран-при Бахрейна по ходу гонки. Алонсо держался в очковой зоне и мог попасть в первую десятку, но у болида возникли проблемы с тормозами. Они слишком сильно нагрелись.
Только после гонки команда разобрала автомобиль и внутри тормозного канала нашла обертку от сэндвича.
Исполнительный директор «Альпин» Марцин Будковски говорит:
«Мы закончили гонку из соображений безопасности. Это очень неудачная гонка для Алонсо, с учетом того, как сильно он смотрелся на трассе».
Сам Алонсо говорит, что ему было приятно вернуться в Ф1: «Понравилось вновь ощутить адреналин на стартовой решетке и услышать гимн страны. Жаль только, что я не смог увидеть клетчатый флаг».
В соцсетях шутят, что упаковка от сэндвича оказалась сильнее планов Алонсо вернуться в Формулу 1.
Алонсо: «Я готов вернуться в Ф1 и начать бой».
Пакет из-под сэндвича:
«Обертка из-под сэндвича заставила Алонсо закончить гонку…Обертка из-под сэндвича».
«Эпический» камбэк Алонсо:
Алонсо: 0
Упаковка из-под сэндвича: 1»
В 2018-м Фернандо Алонсо объявлял об уходе из Формулы 1, но спустя два года объявил о возвращении. При подготовке к сезону произошел случай, который сильно напугал Алонсо. Во время велосипедной прогулки его сбила машина на парковке супермаркета. Алонсо получил трещину в челюсти и повредил зубы. Врачам пришлось вставить титановые пластины, которые они удалят уже после сезона:
«До старта сезона оставался месяц, а я попадаю в больницу после ДТП на велосипеде. В такой ситуации начинаешь думать о том, может ли эта ситуация заставит отложить возвращение. К счастью, врачи быстро решили проблему».
Российский пилот Сергей Сироткин тоже сталкивался с похожей проблемой. Во время Гран-при Австралии в 2018-м у него заглохла тормозная система. И вновь виноват пакет от сэндвича:
«Получилась глупая вещь. На базе команды работает тысяча человек, которые изо дня в день, с утра до вечера сменами работают, чтобы отыграть какие-то десятые, сотые доли секунды, отыграть драгоценные позиции в гонке, а в итоге мы ловим полиэтиленовый пакет из-под сэндвича в воздуховод правого заднего тормоза. И тормозная система сгорает».