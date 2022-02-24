Как все это ударило по русскому спорту: иностранцы не поедут на турниры в Россию, ВТБ отдает акции «Динамо»

24 февраля началась спецоперация. Президент РФ Владимир Путин принял решение о ее проведении в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ. Уже в первые сутки эта ситуация повлияла на спортивный мир: матчи переносятся, спортсмены отказываются от гонок.

МОК выступил с осуждением из-за нарушения олимпийского перемирия. Оно началось за неделю до старта Олимпиады и продлится до 20 марта. 4 марта стартует Паралимпиада. Спортсмены из Украины хотят выступить на играх, но из-за спецоперации возникают сложности с их доставкой в Пекин. Из-за этого МПК отдельно попросил все страны соблюдать олимпийское перемирие.

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Что происходит в отдельных спортивных сферах со стороны России:

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