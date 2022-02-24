Как все это ударило по русскому спорту: иностранцы не поедут на турниры в Россию, ВТБ отдает акции «Динамо»
24 февраля началась спецоперация. Президент РФ Владимир Путин принял решение о ее проведении в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ. Уже в первые сутки эта ситуация повлияла на спортивный мир: матчи переносятся, спортсмены отказываются от гонок.
МОК выступил с осуждением из-за нарушения олимпийского перемирия. Оно началось за неделю до старта Олимпиады и продлится до 20 марта. 4 марта стартует Паралимпиада. Спортсмены из Украины хотят выступить на играх, но из-за спецоперации возникают сложности с их доставкой в Пекин. Из-за этого МПК отдельно попросил все страны соблюдать олимпийское перемирие.
Мы обновим этот материал, когда будет больше конкретных данных.
Что происходит в отдельных спортивных сферах со стороны России:
Футбол
- Есть проблемы с футболом внутри России. Матчи «Краснодар» – «Локомотив» и «Ростов» – «Крылья Советов» перенесены на неопределенный срок из-за закрытия аэропортов в южных городах России. В эти выходные лига возвращается после зимней паузы.
- Логотипа «Газпрома» больше не будет на форме «Шальке». Компания спонсирует клуб с 2007 года.
- 25 февраля в 12:00 по Москве состоится заседание исполкома УЕФА. Associated Press пишет, что там будет принято решение о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. ESPN расписывает другой возможный итог: чиновники обсудят исключение русских клубов из еврокубковых турниров. Этой весной они играют только в Лиге Европы.
- В марте у сборной России по футболу запланирована стыковая игра с Польшей. В случае победы – матч против Швеции или Чехии за попадание на ЧМ-2022. Все три нации заявили, что ни при каких условиях не поедут в Москву на эти игры. Они просят ФИФА и УЕФА принять решение о переносе матчей на нейтральное поле. И сделать это уже в ближайшее время.
- Санкции влияют на спонсоров футбольных клубов. Великобритания объявила о заморозке активов ВТБ. Сразу после введения санкций ВТБ отдал контрольный пакет акций «Динамо» одноименному Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу. Представители «Динамо» уже прояснили: все это не повлияет на деятельность клуба.
Баскетбол
Эстонский «Калев» вышел из Единой лиги ВТБ. Евролига перенесла матчи с участием российских клубов. Под перенос попали игры УНИКСа, «Зенита» и ЦСКА. Перед этим «Барселона» отказалась от вылета на игру с «Зенитом». «Жальгирис» подтвердил, что не полетит в Россию на матч с ЦСКА. «Бавария» инициировала перенос игры с ЦСКА, которая планировалась на 24 февраля.
Формула 1
- Гонщики Формулы 1 Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель выступили против поездки на Гран-при России. Гоночный уик-энд запланирован в Сочи на 23-25 сентября 2022 года. Формула 1 проводит экстренное совещание по ситуации между Россией и Украиной. В ближайшее время ожидается решение по месту проведения этого этапа Гран-при.
- На тестах в Барселоне команда «Хаас» заменит ливрею в цветах флага России. Вместо нее будет белая и без логотипа титульного спонсора «Уралкалия». За «Хаас» выступает русский гонщик Никита Мазепин.
Хоккей
1 марта начнется плей-офф КХЛ. Предварительно с ним могут возникнуть сложности. 22 февраля «Йокерит» в официальном заявлении высказывался, что следит за ситуацией. Теперь же от клуба отказываются спонсоры, а фан-аккаунты призывают команду к выходу из КХЛ. Инсайдеры подтверждают: «Йокерит» готовится к уходу из КХЛ и прорабатывает юридические вопросы.
Лыжные гонки
18-20 марта в Тюмени планируется проведение этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Там уже отказываются выступать ведущие мировые лыжники. С отдельным заявлением выступил Йорн Эрнст – менеджер Терезы Йохауг. Он подчеркнул, что Йохауг выступит на этом этапе только в случае его переноса. Отказался от поездки в Россию и Йоханнес Клэбо.