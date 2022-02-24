Телеграм работает с перебоями. Дуров объясняет это беспрецедентной нагрузкой из-за событий в Украине

Утром 24 февраля началась спецоперация в Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Павел Дуров написал в канале: «Из-за сегодняшних событий европейский кластер телеграма столкнулся с беспрецедентной нагрузкой. В результате некоторые пользователи могут наблюдать периодические краткосрочные перебои в работе ряда сервисов телеграма». В том же сообщении добавил, что делается все возможное для сохранения скоростного обмена сообщениями.

24 февраля в работе телеграма в России не было глобальных сбоев, но пользователи жаловались на медленную отправку сообщений и загрузку файлов. Downdetector проводит подсчет сбоев в телеграме. Там есть диаграмма, на которой видно: массовые жалобы на работу телеграма возникли примерно в 11:10 по Москве. Дальше всплески были, но не такие глобальные.