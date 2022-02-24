Как на России сейчас сказываются военные действия в Украине: закрытые аэропорты, евро выше 100 рублей, звуки от взрывов в приграничных регионах

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Утром 24 февраля Владимир Путин выступил с обращением. Он объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Сделал это в ответ на просьбу о помощи со стороны властей ДНР и ЛНР. Руководители заявляли об обстрелах со стороны Украины. Напоминаем: Россия признала обе республики, а Совет Федерации позже одобрил использование вооруженных сил.

Что происходит в России

Рубль падает на фоне военной операции. РБК пишет, что банки подняли курсы на покупку доллара и евро. В моменте Сбербанк просил за доллар 101,8 рубля, за евро – 115 рублей. Мосбиржа даже останавливала торги. Вместе с ней так сделала СПБ биржа. Параллельно падают акции российских банков и компаний. Сбербанк и Тинькофф недоступны за пределами России.

В нескольких областях отменены занятия в детских садах и школах. Эта мера касается районов, которые граничат с Украиной: северные районы Крыма, Белгородская область, Брянская область. Позже остальных так сделали власти Воронежской области. Там школы временно не работают в двух районах, которые близки к границе с Украиной.

В Крыму введен режим повышенной готовности. В приграничных районах других областей слышны звуки взрывов. Власти Белгородской области официально подтвердили разрушения (сразу шесть) из-за снарядов. Губернатор Белгородской области выступил с официальным обращением. Рассказал, что регион договаривается об увеличении поставок продуктов, но дефицита нет.

Параллельно в Москве и Санкт-Петербурге усиливаются меры безопасности. Проводится досмотр и проверка документов в метро.