Как на России сейчас сказываются военные действия в Украине: закрытые аэропорты, евро выше 100 рублей, звуки от взрывов в приграничных регионах
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Утром 24 февраля Владимир Путин выступил с обращением. Он объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Сделал это в ответ на просьбу о помощи со стороны властей ДНР и ЛНР. Руководители заявляли об обстрелах со стороны Украины. Напоминаем: Россия признала обе республики, а Совет Федерации позже одобрил использование вооруженных сил.
Что происходит в России
Рубль падает на фоне военной операции. РБК пишет, что банки подняли курсы на покупку доллара и евро. В моменте Сбербанк просил за доллар 101,8 рубля, за евро – 115 рублей. Мосбиржа даже останавливала торги. Вместе с ней так сделала СПБ биржа. Параллельно падают акции российских банков и компаний. Сбербанк и Тинькофф недоступны за пределами России.
В нескольких областях отменены занятия в детских садах и школах. Эта мера касается районов, которые граничат с Украиной: северные районы Крыма, Белгородская область, Брянская область. Позже остальных так сделали власти Воронежской области. Там школы временно не работают в двух районах, которые близки к границе с Украиной.
В Крыму введен режим повышенной готовности. В приграничных районах других областей слышны звуки взрывов. Власти Белгородской области официально подтвердили разрушения (сразу шесть) из-за снарядов. Губернатор Белгородской области выступил с официальным обращением. Рассказал, что регион договаривается об увеличении поставок продуктов, но дефицита нет.
Параллельно в Москве и Санкт-Петербурге усиливаются меры безопасности. Проводится досмотр и проверка документов в метро.
Почему невозможны перелеты в южные города
Временно ограничены полеты на юг России. Ограничения введены на работу нескольких аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь. Пока они действуют до 2 марта. Воздушное пространство у границ Украины закрыто для гражданских самолетов.
За все уже купленные билеты можно вернуть деньги в полном объеме.
В Украину сейчас не улететь. Там пространство закрыто для гражданской авиации:
Власти Сочи работают над подготовкой дополнительных поездов. К уже действующим добавятся вагоны. Пресс-служба официального портала города Сочи пишет, что в городе находятся 83,7 тысячи туристов, в том числе большое количество семей с детьми. Минтранс уже подтвердил, что из южных городов людей вывезут автобусами и поездами.