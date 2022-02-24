«Стыдно, что я родился в этот день». Как российские актеры, музыканты, шоумены и другие знаменитости выступают против военных действий
Россия объявила о старте военной операции в Украине. Владимир Путин анонсировал ее начало утром 24 февраля. Так он рассказал об операции: «Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Путин прояснил, что Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.
Звезды в России массово выступили против военных действий. Так выглядит сайт певицы Земфиры:
Гарик Харламов
«Я очень надеюсь и молю Бога о мире! Так не должно быть нигде».
Максим Галкин
«С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это всё возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!»
Иван Ургант
«Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ».
Федор Смолов
«Нет войне!»
Ян Непомнящий
Евгения Медведева
Александр Роднянский
«Самое страшное случилось. Скорблю и плачу над жертвами. Теми, что есть, и теми, что будут… НЕТ ВОЙНЕ».
Александр Гудков
«МНЕ СТЫДНО, ЧТО Я РОДИЛСЯ В ЭТО ДЕНЬ».
Валерий Меладзе
«Я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров».
Василий Березуцкий
«Нет войне».
Настя Ивлеева
«Нет войне!».