«Стыдно, что я родился в этот день». Как российские актеры, музыканты, шоумены и другие знаменитости выступают против военных действий

Россия объявила о старте военной операции в Украине. Владимир Путин анонсировал ее начало утром 24 февраля. Так он рассказал об операции: «Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Путин прояснил, что Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.

Звезды в России массово выступили против военных действий. Так выглядит сайт певицы Земфиры: