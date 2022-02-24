  1. Главная
  2. Политика
  3. Материалы
  4. «Стыдно, что я родился в этот день». Как российские актеры, музыканты, шоумены и другие знаменитости выступают против военных действий
политика
Поделиться:
Комментарии:
0
#политика

«Стыдно, что я родился в этот день». Как российские актеры, музыканты, шоумены и другие знаменитости выступают против военных действий

30 минут назад

Россия объявила о старте военной операции в Украине. Владимир Путин анонсировал ее начало утром 24 февраля. Так он рассказал об операции: «Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Путин прояснил, что Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.

Звезды в России массово выступили против военных действий. Так выглядит сайт певицы Земфиры:

Главная страница.

Официальный сайт Земфиры

Гарик Харламов

«Я очень надеюсь и молю Бога о мире! Так не должно быть нигде».

Максим Галкин

«С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это всё возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!»

Иван Ургант

«Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ».

Федор Смолов

«Нет войне!»

Ян Непомнящий

Евгения Медведева

инстаграм Евгении Медведевой

Александр Роднянский

«Самое страшное случилось. Скорблю и плачу над жертвами. Теми, что есть, и теми, что будут… НЕТ ВОЙНЕ».

Александр Гудков

«МНЕ СТЫДНО, ЧТО Я РОДИЛСЯ В ЭТО ДЕНЬ».

Валерий Меладзе

«Я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров».

Василий Березуцкий

«Нет войне».

Настя Ивлеева

«Нет войне!».

Сергей Лазарев

Инстаграм Сергея Лазарева

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Что означает разрыв дипломатических отношений между Россией и Украиной
Как на России сейчас сказываются военные действия в Украине: закрытые аэропорты, рост доллара и евро, звуки от взрывов в приграничных регионах
Главное издание Германии Bild закроет логотип «Газпрома» слоганом «Свободу Украине» на всех фото «Шальке», чей спонсор – «Газпром»
Минские соглашения: какими были пункты, почему принимались дважды, в чем спор России и Украины, почему прекращены
Кто такой глава ДНР Пушилин: незаконченное высшее, работа в финансовой пирамиде МММ, сожаление о распаде СССР
«В моей стране сложная ситуация». Игрок «Бенфики» Яремчук отпраздновал гол в футболке с символом герба Украины
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#политика