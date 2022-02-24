Что означает разрыв дипломатических отношений между Россией и Украиной

МИД России еще раньше принял решение об эвакуации всех дипломатов из Киева. Об этом рассказывала Мария Захарова: «Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время». 24 февраля эвакуация завершилась.

В истории России уже был разрыв дипломатических отношений. Это произошло в 2008 году по инициативе Грузии. Тогда российские представители объясняли, что такой шаг затрудняет переговоры между странами из-за отсутствия дипломатов на местах. Консульские представительства по-прежнему продолжали работу. Третьей страной в переговорах Грузии и России стала Швейцария.

Важно понимать, что между Россией и Украиной автоматически не прекращаются консульские отношения. Все консульства продолжают работу. Пока же МИД Украины эвакуирует дипломатов из посольства в Москве. И начал процедуру разрыва дипломатических отношений, о которой и говорил Зеленский. МИД России пока никак не реагировал на эти новости .

Осенью 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба называл разрыв дипломатических отношений высшей мерой наказания. Он утверждал, что сейчас для этого должно произойти что-то катастрофическое. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже в феврале называл это нежелательным шагом.

Украина и Россия не разрывали дипломатические отношения ранее, потому что это помешало бы выполнению Минских соглашений (о них можно почитать тут). Разговоры шли с 2014 года, но Россия и Украина все это время сохраняли связь даже в вопросах экономики.