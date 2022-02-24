Что означает разрыв дипломатических отношений между Россией и Украиной
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля выступил на брифинге, где заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Министерство иностранных дел уже просило Зеленского рассмотреть этот вопрос 21 февраля. Тогда запрос был реакцией на официальное признание ДНР и ЛНР со стороны России. Теперь – ответ на начало военной операции.
РБК подробно объяснял, что это означает полное прекращение работы посольства России в Украине и наоборот. ООН еще в 1961 году принимал специальную конвенцию. В ней прописано, что даже при разрыве дипломатических отношений страны обязаны обеспечить охрану здания посольства и сохранить все архивы. Это можно сделать через третье государство.
Что еще надо понимать:
- Такое решение не означает разрыв вообще всех соглашений;
- Теперь возникнут сложности с перемещением между странами;
- Для дипломатических переговоров могут понадобиться посредники;
- Переговоры между странами осложняются, но еще возможны.
Владимир Зеленский отдельно написал в твиттере о разрыве дипломатических отношений:
МИД России еще раньше принял решение об эвакуации всех дипломатов из Киева. Об этом рассказывала Мария Захарова: «Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время». 24 февраля эвакуация завершилась.
В истории России уже был разрыв дипломатических отношений. Это произошло в 2008 году по инициативе Грузии. Тогда российские представители объясняли, что такой шаг затрудняет переговоры между странами из-за отсутствия дипломатов на местах. Консульские представительства по-прежнему продолжали работу. Третьей страной в переговорах Грузии и России стала Швейцария.
Важно понимать, что между Россией и Украиной автоматически не прекращаются консульские отношения. Все консульства продолжают работу. Пока же МИД Украины эвакуирует дипломатов из посольства в Москве. И начал процедуру разрыва дипломатических отношений, о которой и говорил Зеленский. МИД России пока никак не реагировал на эти новости.
Осенью 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба называл разрыв дипломатических отношений высшей мерой наказания. Он утверждал, что сейчас для этого должно произойти что-то катастрофическое. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже в феврале называл это нежелательным шагом.
Украина и Россия не разрывали дипломатические отношения ранее, потому что это помешало бы выполнению Минских соглашений (о них можно почитать тут). Разговоры шли с 2014 года, но Россия и Украина все это время сохраняли связь даже в вопросах экономики.