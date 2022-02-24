Назовите 193 страны мира. Игра-тест на знание географии ООН

В этой игре нужно угадать все страны мира. Просто вписывайте название в строку. Список ниже поможет вам сориентироваться по регионам и континентам. У вас есть 20 минут. Но за каждый правильный ответ к таймеру добавляются еще 20 секунд.

193 страны – это все члены ООН, признанные всеми государствами мира. В этот список не вошли частично признанные территории (например, Западная Сахара) или отдельные исключения (Ватикан), потому что они не считаются членами ООН.

Удачной игры. Поехали!