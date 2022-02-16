мир
Назовите 50 столиц стран Европы. Игра «Гола» на знание географии
3 часа назад
Пишите названия столиц европейских стран. У вас пять минут, дополнительные секунды добавляются за каждый верный ответ.
Тут мы учитываем и страны, которые только частично относятся к Европе.
Пишите в комментариях, сколько столиц вспомнили.
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Комментарии (1)
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час назад
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49/50 пришлось Черногорию гуглить
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