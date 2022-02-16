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мир
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#мир

Назовите 50 столиц стран Европы. Игра «Гола» на знание географии

3 часа назад

Пишите названия столиц европейских стран. У вас пять минут, дополнительные секунды добавляются за каждый верный ответ.

Тут мы учитываем и страны, которые только частично относятся к Европе.

Пишите в комментариях, сколько столиц вспомнили.

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Комментарии (1)
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Leonid Yampolsky
час назад

49/50 пришлось Черногорию гуглить

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