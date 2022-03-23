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мир
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#мир

Как увидеть из окна разные страны мира – вот сервис, где жители городов показывают незнакомцам вид из своего дома на улицы

3 часа назад

Бельаффер, Франция

В 2020 году в разгар пандемии коронавируса появился проект WindowSwap (буквально – обмен окнами). Он позволяет взглянуть на мир из окон незнакомцев, находящихся в разных частях света.

Проект задумывался как альтернатива путешествиям при закрытых границах, но продолжает существовать и после отмены большинства ограниченей. Теперь он позиционируется не только как площадка для «путешествий», но также как место, где можно отвлечься от новостей, расслабиться, прийти в себя и восстановиться.

Пляж с белым песком, горы и лес – или стена дома напротив, спящая кошка и двор

Алгоритм максимально простой: пользователь переходит на сайт и переключается между рандомными видами из окон – от Бразилии до Китая, от Бельгии до Индии.

Особенность WindowSwap в том, что пользователь не знает, какой вид выпадет ему при очередном клике. Он может увидеть пляж и послушать шум прибоя, попасть в горы, на улицу шумного города или даже оказаться перед спящей на подоконнике кошкой.

Стоун-Маунтин, США

Еще одна особенность роликов в том, что они могут быть не лучшего качества или без живописного пейзажа. Пользователю запросто может выпасть видео со стеной дома напротив. Но и в таких роликах есть своя атмосфера: разговоры на заднем плане, тихо играющая музыка или звук ударов капель о подоконник.

Показать вид из своего окна может любой – и потом получить донат

Все показанные виды из окон предзаписаны. Любой желающий может загрузить 10-минутный горизонтальный ролик, подписать локацию и свое имя. Видео попадет в базу проекта и потом окажется в выдаче.

Сколько людей участвуют в проекте сейчас, неизвестно. Летом 2020-го, за три месяца после запуска, сообщество WindowSwap достигло 100 тысяч пользователей. Со временем команда ввела возможность донатить авторам за понравившиеся виды.

Проект создали жители Сингапура Сонали Ранджит и Вайшнав Баласубраманиам. Сначала они попросили нескольких друзей прислать фото вида из окон, а потом пересмотрели концепцию – и попросили их прислать короткие видео с тем же видом. Ранджит назвала WindowSwap «способом путешествовать без движения».

Какие виды из окон встречаются

Штат Гояс, Бразилия

Канеохе, Гавайи, США

Кочи, Индия

Линкс, Франция

Маскат, Оман

Покассет, США

Навои, Узбекистан

Ричмонд, Великобритания

Сальвадор, Бразилия

Оклэнд, Новая Зеландия

Ватикан

Токио, Япония

Виктория, Канада

Бангкок, Таиланд

Кембридж, Великобритания

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