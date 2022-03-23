Как увидеть из окна разные страны мира – вот сервис, где жители городов показывают незнакомцам вид из своего дома на улицы

В 2020 году в разгар пандемии коронавируса появился проект WindowSwap (буквально – обмен окнами). Он позволяет взглянуть на мир из окон незнакомцев, находящихся в разных частях света.

Проект задумывался как альтернатива путешествиям при закрытых границах, но продолжает существовать и после отмены большинства ограниченей. Теперь он позиционируется не только как площадка для «путешествий», но также как место, где можно отвлечься от новостей, расслабиться, прийти в себя и восстановиться.

Пляж с белым песком, горы и лес – или стена дома напротив, спящая кошка и двор

Алгоритм максимально простой: пользователь переходит на сайт и переключается между рандомными видами из окон – от Бразилии до Китая, от Бельгии до Индии.

Особенность WindowSwap в том, что пользователь не знает, какой вид выпадет ему при очередном клике. Он может увидеть пляж и послушать шум прибоя, попасть в горы, на улицу шумного города или даже оказаться перед спящей на подоконнике кошкой.