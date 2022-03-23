Как увидеть из окна разные страны мира – вот сервис, где жители городов показывают незнакомцам вид из своего дома на улицы
В 2020 году в разгар пандемии коронавируса появился проект WindowSwap (буквально – обмен окнами). Он позволяет взглянуть на мир из окон незнакомцев, находящихся в разных частях света.
Проект задумывался как альтернатива путешествиям при закрытых границах, но продолжает существовать и после отмены большинства ограниченей. Теперь он позиционируется не только как площадка для «путешествий», но также как место, где можно отвлечься от новостей, расслабиться, прийти в себя и восстановиться.
Пляж с белым песком, горы и лес – или стена дома напротив, спящая кошка и двор
Алгоритм максимально простой: пользователь переходит на сайт и переключается между рандомными видами из окон – от Бразилии до Китая, от Бельгии до Индии.
Особенность WindowSwap в том, что пользователь не знает, какой вид выпадет ему при очередном клике. Он может увидеть пляж и послушать шум прибоя, попасть в горы, на улицу шумного города или даже оказаться перед спящей на подоконнике кошкой.
Еще одна особенность роликов в том, что они могут быть не лучшего качества или без живописного пейзажа. Пользователю запросто может выпасть видео со стеной дома напротив. Но и в таких роликах есть своя атмосфера: разговоры на заднем плане, тихо играющая музыка или звук ударов капель о подоконник.
Показать вид из своего окна может любой – и потом получить донат
Все показанные виды из окон предзаписаны. Любой желающий может загрузить 10-минутный горизонтальный ролик, подписать локацию и свое имя. Видео попадет в базу проекта и потом окажется в выдаче.
Сколько людей участвуют в проекте сейчас, неизвестно. Летом 2020-го, за три месяца после запуска, сообщество WindowSwap достигло 100 тысяч пользователей. Со временем команда ввела возможность донатить авторам за понравившиеся виды.
Проект создали жители Сингапура Сонали Ранджит и Вайшнав Баласубраманиам. Сначала они попросили нескольких друзей прислать фото вида из окон, а потом пересмотрели концепцию – и попросили их прислать короткие видео с тем же видом. Ранджит назвала WindowSwap «способом путешествовать без движения».