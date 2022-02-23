Главное издание Германии Bild закроет логотип «Газпрома» слоганом «Свободу Украине» на всех фото «Шальке», чей спонсор – «Газпром»
Немецкий Bild опубликовал редакционное заявление. Главное из него:
- Издание протестует против логотипа «Газпрома» на форме «Шальке»;
- Критикует спонсорские контракты «Газпрома» и УЕФА;
- Называет «Газпром» финансистом войны и государственной власти в России;
- Связывает футбол и политику: «Все границы пересекаются!»
Заявление подробно расписано на официальном сайте Bild. Внутри материала логотип «Газпрома» на футболках игроков «Шальке» несколько раз называется рекламой Путина. Итог: Bild заменяет логотипы «Газпрома» в печатной версии и на официальном сайте на лозунг «Свободу Украине». Это останется до особого распоряжения.
Из официального магазина Bild уже пропала форма «Шальке» с логотипом «Газпрома». Хотя изначально она там была:
«Газпром» сейчас имеет и другие проблемы: власти Германии остановили сертификацию газопровода «Северный поток–2». Через него «Газпром» планирует осуществление поставок газа в Европу. Именно процесс сертификации пока мешает его запуску. Общая протяженность маршрута газопровода составляет 1200 км. Точка выхода находится в Германии.
«Газпром» спонсирует «Шальке» с 2007 года. Спонсорское соглашение могло быть разорвано в 2021-м. Тогда клуб вылетел из Бундеслиги, но «Газпром» не воспользовался основаниями для разрыва контракта. Тогда же «Шальке» и «Газпром» продлили спонсорское партнерство еще на три сезона. Другие детали по этой сделке клуб не разглашал.
С 2012-го «Газпром» поддерживает Лигу чемпионов. «Газпром» уже имеет продленное партнерство с УЕФА, по которому спонсировал еще и чемпионат Европы по футболу. Оно действует до 2024 года, поэтому «Газпром» будет и титульным спонсором на Евро-2024. Bild упоминает, что невыносимо смотреть рекламу «Газпрома» перед матчами ЛЧ.
Еще Bild протестует против проведения финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге. Матч состоится на «Газпром Арене» 28 мая. По возможному переносу финала в другое место уже высказывались депутаты Европарламента и чиновники из Великобритании. Пока подготовка к нему продолжается, а УЕФА опровергает все сообщения по смене страны-хозяйки.
Что надо знать о политических материалах Bild
Сам Bild называет себя крупнейшим новостным и развлекательным изданием Германии. В описании приводится статистика на 2018 год: 417 миллионов посещений сайта ежемесячно. Само издание Bild – это крупнейшая немецкая ежедневная газета. Таблоид, к которому и привязан сайт BILD.de. На сайте выходят материалы на различные тематики: политика, спорт, развлечения.
Все последние материалы в политическом разделе на сайте Bild посвящены ситуации между Россией и Украиной. Там есть разбор исторических отсылок в заявлении Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР. Еще ведется онлайн событий вокруг Украины. В нем упоминаются спутниковые снимки, выступления политиков из других стран и санкции.
У Bild сильно развитый футбольный раздел, но много политических промахов и провокаций. Именно Bild одним из первых рассказывал о скором вторжении России на Украину, которое так и не состоялось. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко тогда обвинил Bild в распространении дезинформации.
Часто пишет о Bild и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она критиковала издание за материалы о политической ситуации между Россией и Украиной. Она же опровергала декабрьский материал Bild, где публиковалась карта вторжения России. Главный редактор Bild Юлиан Райхельт много писал о Владимире Путине, а осенью 2021-го ушел из-за секс-скандала.