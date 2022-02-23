  1. Главная
  2. Футбол
  3. Материалы
  4. Главное издание Германии Bild закроет логотип «Газпрома» слоганом «Свободу Украине» на всех фото «Шальке», чей спонсор – «Газпром»
Шальке
политика
Поделиться:
Комментарии:
0
#Шальке #политика

Главное издание Германии Bild закроет логотип «Газпрома» слоганом «Свободу Украине» на всех фото «Шальке», чей спонсор – «Газпром»

36 минут назад

Официальный сайт Bild

Немецкий Bild опубликовал редакционное заявление. Главное из него:

  • Издание протестует против логотипа «Газпрома» на форме «Шальке»;
  • Критикует спонсорские контракты «Газпрома» и УЕФА;
  • Называет «Газпром» финансистом войны и государственной власти в России;
  • Связывает футбол и политику: «Все границы пересекаются!»

Заявление подробно расписано на официальном сайте Bild. Внутри материала логотип «Газпрома» на футболках игроков «Шальке» несколько раз называется рекламой Путина. Итог: Bild заменяет логотипы «Газпрома» в печатной версии и на официальном сайте на лозунг «Свободу Украине». Это останется до особого распоряжения.

Из официального магазина Bild уже пропала форма «Шальке» с логотипом «Газпрома». Хотя изначально она там была:

«Газпром» сейчас имеет и другие проблемы: власти Германии остановили сертификацию газопровода «Северный поток–2». Через него «Газпром» планирует осуществление поставок газа в Европу. Именно процесс сертификации пока мешает его запуску. Общая протяженность маршрута газопровода составляет 1200 км. Точка выхода находится в Германии.

«Газпром» спонсирует «Шальке» с 2007 года. Спонсорское соглашение могло быть разорвано в 2021-м. Тогда клуб вылетел из Бундеслиги, но «Газпром» не воспользовался основаниями для разрыва контракта. Тогда же «Шальке» и «Газпром» продлили спонсорское партнерство еще на три сезона. Другие детали по этой сделке клуб не разглашал.

С 2012-го «Газпром» поддерживает Лигу чемпионов. «Газпром» уже имеет продленное партнерство с УЕФА, по которому спонсировал еще и чемпионат Европы по футболу. Оно действует до 2024 года, поэтому «Газпром» будет и титульным спонсором на Евро-2024. Bild упоминает, что невыносимо смотреть рекламу «Газпрома» перед матчами ЛЧ.

«Газпром» по-прежнему спонсирует и «Зенит». В такой форме клуб играл в Лиге чемпионов, но прошел только в весеннюю часть Лиги Европы.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Еще Bild протестует против проведения финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге. Матч состоится на «Газпром Арене» 28 мая. По возможному переносу финала в другое место уже высказывались депутаты Европарламента и чиновники из Великобритании. Пока подготовка к нему продолжается, а УЕФА опровергает все сообщения по смене страны-хозяйки.

Что надо знать о политических материалах Bild

Сам Bild называет себя крупнейшим новостным и развлекательным изданием Германии. В описании приводится статистика на 2018 год: 417 миллионов посещений сайта ежемесячно. Само издание Bild – это крупнейшая немецкая ежедневная газета. Таблоид, к которому и привязан сайт BILD.de. На сайте выходят материалы на различные тематики: политика, спорт, развлечения.

Все последние материалы в политическом разделе на сайте Bild посвящены ситуации между Россией и Украиной. Там есть разбор исторических отсылок в заявлении Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР. Еще ведется онлайн событий вокруг Украины. В нем упоминаются спутниковые снимки, выступления политиков из других стран и санкции.

Политическая акция в Берлине.

www.imago-images.de/Global Look Press

У Bild сильно развитый футбольный раздел, но много политических промахов и провокаций. Именно Bild одним из первых рассказывал о скором вторжении России на Украину, которое так и не состоялось. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко тогда обвинил Bild в распространении дезинформации.

Часто пишет о Bild и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она критиковала издание за материалы о политической ситуации между Россией и Украиной. Она же опровергала декабрьский материал Bild, где публиковалась карта вторжения России. Главный редактор Bild Юлиан Райхельт много писал о Владимире Путине, а осенью 2021-го ушел из-за секс-скандала.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Минские соглашения: какими были пункты, почему принимались дважды, в чем спор России и Украины, почему прекращены
Путин признал независимость ДНР и ЛНР: главные тезисы его речи
Кто такой глава ДНР Пушилин: незаконченное высшее, работа в финансовой пирамиде МММ, сожаление о распаде СССР
Как Россия принимает беженцев из ДНР и ЛНР: взрывы снарядов, миллионы тест-систем и появление городков МЧС
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Шальке
#политика