Главное издание Германии Bild закроет логотип «Газпрома» слоганом «Свободу Украине» на всех фото «Шальке», чей спонсор – «Газпром»

Links: @BILD will Schalkes Trikot-Sponsor Gazprom ("Putins Werbung") in der eigenen Berichterstattung künftig mit "FREIHEIT für die UKRAINE" überkleben. Rechts: @BILD will mit dem Verkauf von Schalke-Gazprom-Trikots weiter Geld verdienen. Mehr dazu hier: https://t.co/lG2zAVOUAi