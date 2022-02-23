Главное издание Германии Bild закроет логотип «Газпрома» слоганом «Свободу Украине» на всех фото «Шальке», чей спонсор – «Газпром»

«Газпром» сейчас имеет и другие проблемы: власти Германии остановили сертификацию газопровода «Северный поток–2». Через него «Газпром» планирует осуществление поставок газа в Европу. Именно процесс сертификации пока мешает его запуску. Общая протяженность маршрута газопровода составляет 1200 км. Точка выхода находится в Германии.

«Газпром» спонсирует «Шальке» с 2007 года. Спонсорское соглашение могло быть разорвано в 2021-м. Тогда клуб вылетел из Бундеслиги, но «Газпром» не воспользовался основаниями для разрыва контракта. Тогда же «Шальке» и «Газпром» продлили спонсорское партнерство еще на три сезона. Другие детали по этой сделке клуб не разглашал.

С 2012-го «Газпром» поддерживает Лигу чемпионов. «Газпром» уже имеет продленное партнерство с УЕФА, по которому спонсировал еще и чемпионат Европы по футболу. Оно действует до 2024 года, поэтому «Газпром» будет и титульным спонсором на Евро-2024. Bild упоминает, что невыносимо смотреть рекламу «Газпрома» перед матчами ЛЧ.