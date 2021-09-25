Ливни в Сочи чуть не сорвали квалификацию Формулы 1. Хэмилтон из-за мокрой трассы врезался в стену
В Краснодарском крае идут сильные ливни. Несколько видео для наглядности.
Последствия: затоплены городские дороги Сочи и федеральная трасса А-147 (на одном из участков трассы Джубга – Сочи даже случился камнепад из-за схода грунта), отменено 24 рейса, еще 20 задержано. В Сочи объявлено экстренное предупреждение.
МЧС Краснодарского края предупреждает, что 26 сентября ветер тоже будет сильным, а дожди с градом продолжатся. Возможно, образуются смерчи.
Больше всего трудностей ливни принесли организаторам Формулы 1. Дожди выпали на уикенд, когда проходит сочинский Гран-при.
Третью сессию свободных заездов пришлось даже отменить. Но к квалификации дождь ослаб, и ее удалось провести. Хотя за несколько часов до гонки было мрачно, сверкала молния.
За десять минут организаторы все еще очищали трассу от воды. Но гонка прошла по плану, хотя разговоры о переносе на другое время были.
В квалификации случилась сенсация – неожиданно победил пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вот кто, оказывается, крут на мокрой трассе.
«Потрясающие ощущения. Даже не знаю, что сказать. Просто безумная сессия. Я очень рад. Также огромное спасибо команде, ребята отработали фантастически».
У главной звезды Формулы 1 Льюиса Хэмилтона была проблемная гонка. Он пришел только четвертым и при заезде на пит-лейн врезался в стену. Хэмилтон расстроен:
«Это моя ошибка, и я невероятно разочарован в себе. До этого момента я был в хорошей форме. Я виноват перед всей командой – здесь и на базе. Не такого ожидаешь от чемпиона. В конце гонки ощущения были кошмарными: очень плохое сцепление, очень скользкая трасса, если пытаешься прогреть шины»
На свободной практике Хэмилтон вообще сбил на пит-стопе механика.
В это же время в Сочи проходят гонки Формулы 2. Их уже пришлось отменить организаторам. Это видео показывает, почему.
К ситуации в Сочи гонщики и фанаты относятся с юмором.