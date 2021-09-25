Ливни в Сочи чуть не сорвали квалификацию Формулы 1. Хэмилтон из-за мокрой трассы врезался в стену

Последствия: затоплены городские дороги Сочи и федеральная трасса А-147 (на одном из участков трассы Джубга – Сочи даже случился камнепад из-за схода грунта), отменено 24 рейса, еще 20 задержано. В Сочи объявлено экстренное предупреждение.

МЧС Краснодарского края предупреждает, что 26 сентября ветер тоже будет сильным, а дожди с градом продолжатся. Возможно, образуются смерчи.

Больше всего трудностей ливни принесли организаторам Формулы 1. Дожди выпали на уикенд, когда проходит сочинский Гран-при.

Третью сессию свободных заездов пришлось даже отменить. Но к квалификации дождь ослаб, и ее удалось провести. Хотя за несколько часов до гонки было мрачно, сверкала молния.