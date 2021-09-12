Два болида Формулы 1 врезались друг в друга: колесо прошло рядом с головой Хэмилтона
12 сентября в Монце состоялась 14-я гонка сезона Формулы 1. Положение в личном зачете до ее начала, топ-3:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 226,5 очка.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 221,5.
3. Валттери Боттас («Мерседес») – 126.
Отрыв Ферстаппена от Хэмилтона минимальный. И в этом сезоне в связи с жесткой борьбой между ними их отношения сверхнапряженные. Однажды они, кстати, уже сталкивались в сезоне-2021 – в Сивельрстоуне Хэмилтон выбил Ферстаппена. Об этом мы писали здесь:
Драма сезона Формулы 1. Лидер столкнулся с Хэмилтоном и улетел в барьер, гонка остановилась на полчаса
Сейчас – новое столкновение.
На 30-м круге Хэмилтон заезжал на поворот, и в тот момент его атаковал Ферстаппен. Ферстаппен не сбавил скорость, въехал на «бублик» (ребристая линия, чтобы пилоты чувствовали выезд за пределы трассы). Хэмилтон тоже не уступал и резко повернул по ходу трассы. По итогу болид Хэмилтона поддел заднюю часть болида Ферстаппена – и машина голландского пилота заехала на машину соперника.
Много мусора после столкновения, а колесо болида Ферстаппена прошло в паре десятков сантиметров от головы Хэмилтона – его спас нимб (металлическая конструкция, защищающая кабину гонщиков от попадания предметов сверху). Оба вылетели на гравий – оба закончили гонку.
С Ферстаппеном все в порядке. Он сразу же заглушил мотор и вышел.
Пару минут был вопрос по состоянию Хэмилтона. Но «Мерседес» в соцсетях пояснил: с ним все в порядке.