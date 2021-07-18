Драма сезона Формулы 1. Лидер столкнулся с Хэмилтоном и улетел в барьер, гонка остановилась на полчаса
Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон борются друг с другом на протяжении всего сезона Формулы 1. Перед стартом гонки на Гран-при Великобритании Ферстаппен опережал Хэмилтона на 32 очка. За сутки до нее он выиграл первую в истории спринт-квалификацию (подробнее – тут). Во время самой гонки проехал один круг в плотной борьбе с Хэмилтоном. И улетел с трассы.
Во время поворота был контакт, после которого Хэмилтон сразу передал по радио: «Он не оставил мне места». При столкновении он находился на внутренней стороне траектории. Машина Хэмилтона тоже пострадала – он сломал антикрыло. Команда ждала его в боксах, а в итоге туда поехали все. Чтобы убрать разбитую машину, организаторы включили красные флаги.
Что надо об этом знать:
1) С Ферстаппеном все нормально. Он самостоятельно выбрался из разбитой машины и сразу показал такой жест:
2) Таким был момент столкновения. Левое переднее колесо машины Хэмилтона задело правое заднее колесо болида Ферстаппена:
3) Вид из машины Ферстаппена за секунду до столкновения с барьером. Он летел в него на скорости около 300 километров в час.
4) Состояние машины Ферстаппена сразу после столкновения. Ее убирал кран, стюарды чинили барьеры. Из-за этого и вводились красные флаги.
5) Таким было это яркое столкновение, которое разбиралось все время паузы. Она продлилась около 30 минут.
Босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер сказал директору гонок FIA Майклу Масси: «Это огромная авария. Это был на сто процентов поворот Макса. Думаю, вся вина лежит на Хэмилтоне. Ему нельзя было оказываться в таком положении». Позже он подтвердил, что Ферстаппен избежал серьезной травмы. Во время гонки Хэмилтон получил штраф в 10 секунд.
Весь сезон Ферстаппен опровергал слухи о психологическом напряжении и войне с Хэмилтоном. Но нагнетал и говорил, что будет быстрее Хэмилтона даже на его машине. В последнее время Хэмилтон уже не находил объяснение, почему Ферстаппен и его «Ред Булл» стали регулярно побеждать. Его цитата из интервью в конце июня: «Не знаю, как они это делают».
Фанаты уже публикуют мемы об этом столкновении. Герой многих – Леклер. Он в момент столкновения спокойно ехал на третьем месте и не участвовал в разборках за лидерство. Зато потом спокойно попал на временное первое место. Футбольные болельщики сравнивают этот эпизод с моментом из финала Евро-2020, когда Кьеллини схватил Саку.