Драма сезона Формулы 1. Лидер столкнулся с Хэмилтоном и улетел в барьер, гонка остановилась на полчаса

Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон борются друг с другом на протяжении всего сезона Формулы 1. Перед стартом гонки на Гран-при Великобритании Ферстаппен опережал Хэмилтона на 32 очка. За сутки до нее он выиграл первую в истории спринт-квалификацию (подробнее – тут). Во время самой гонки проехал один круг в плотной борьбе с Хэмилтоном. И улетел с трассы.

Во время поворота был контакт, после которого Хэмилтон сразу передал по радио: «Он не оставил мне места». При столкновении он находился на внутренней стороне траектории. Машина Хэмилтона тоже пострадала – он сломал антикрыло. Команда ждала его в боксах, а в итоге туда поехали все. Чтобы убрать разбитую машину, организаторы включили красные флаги.

Что надо об этом знать:

1) С Ферстаппеном все нормально. Он самостоятельно выбрался из разбитой машины и сразу показал такой жест: